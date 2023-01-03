"Таких результатів не досягали ще ніколи": у Повітряних силах заявили про знищення 100% іранських дронів за дві доби
У період новорічних свят сили ППО за дві доби знищили над Україною 100% ворожих дронів, а саме 84 штуки. Всього з вересня їх ліквідовано майже пів тисячі
Про це в ефірі телемарафону 3 січня сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Дрони збиваємо. Як бачите, за дві доби – це новорічна ніч і після новорічної ночі – збито 84 дрони. 100% було збито Протиповітряною обороною. Таких результатів не досягали ще ніколи. Дрони вже близяться до цифри пів тисячі з 11 вересня. Це пів тисячі тільки збитих дронів. Трошки менше і крилатих ракет. Я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11 вересня", - сказав він.
За його словами, якщо Росія й отримала нову партію іранських дронів, то щонайменше половину вона вже використала.
- В Ірані вперто заперечують постачання Росії дронів-камікадзе, які вона використовує проти України.
- Раніше в Повітряних силах зазначали, що готуються до ймовірних атак РФ, однак не знають, коли саме окупанти можуть здійснити черговий ракетний обстріл.
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