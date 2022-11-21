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В Україні побудована протиповітряна система оборони набагато ефективніше, ніж в Ізраїлі, - військовий аналітик Гетьман

21 листопада, 2022 понедiлок
16:07
війна з Росією ППО

Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, вважає, що "Залізний купол" є більше рекламою з боку ППО Ізраїлю, бо по них ніколи не стріляли високоточними ракетами, а до того ж вони захищають невелику ділянку кордону, яка у десятки разів менше, ніж в Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Протиповітряна оборона є багатоешелонованою, тобто не можна по одній лінії поставити засоби дивізіону ППО і вважати, що цим можна перехопити всі ракети. На мою думку, "Залізний купол" - це певна реклама з боку ППО Ізраїлю, тому що вони заявляють про стовідсотковий захист країни від ворожих нападів, але це не відповідає дійсності і є тільки красивою назвою. По-перше, тому що там доволі невелика ділянка кордону і поставити велику кількість засобів ППО набагато простіше, бо це у десятки разів менше, ніж в Україні. По-друге, Ізраїль ніколи не атакували такими ракетами, якими атакують нас, а саме ракетами Х-101 чи Х-555, чи балістичними ракетами "Іскандер". По них стріляють некерованими ракетами, щось на кшталт "градів", які доволі легко перехоплюються", - зауважив військовий аналітик.

Олексій Гетьман додав, якщо по Ізраїлю стріляли б такими ж ракетами, як по нас, то їхній "Залізний купол" дав кількість вражених цілей у відсотках менше, ніж дає наша ППО.

"Тобто, нічого такого в Ізраїлі не побудували, а те що, побудовано у нас є набагато ефективнішою системою ППО, ніж в Ізраїлі. Якщо пояснити простими словами, то по Ізраїлю стріляють мотлохом, а по нас високоточними ракетами, які мають засоби боротьби з протиповітряними силами. Тому, у нас дуже ефективна ППО. Також наші партнери нам постійно надають додаткові зенітно-ракетні комплекси й зараз їх всіх навіть важко перерахувати. На сьогодні нам не вистачає тільки кількості цих комплексів, тому що певна кількість дасть більш щільну оборону. Відповідно, відсоток збитих ворожих цілей підніметься до 80% або 90%, бо 100%, на жаль, не може перехопити жодна країна. Але той відсоток, який ми перехоплюємо є набагато вище, ніж можуть перехопити ППО багатьох країн, навіть країн НАТО", - підкреслив Гетьман.

  • 16 листопада у Пентагоні заявили, що системи протиповітряної оборони NASAMS, які США передали Україні, перехопили 100% ракет, які Росія скерувала на нашу країну 15 листопада.
  • 18 листопада у Повітряних силах заявили про підготовку системи Hawk до захисту неба над Україною
  • Також у РНБО нагадали, що убезпечити Європу від ракет РФ можна, лише забезпечивши повітряний щит над Україною

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Україна
Ізраїль
ППО
НАТО
допомога Україні
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