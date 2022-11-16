Про це йшлося на Ставці верховного головнокомандувача, яку президент Володимир Зеленський зібрав 16 листопада, передає пресслужба РНБО.

Українська влада не погоджується з тим, що це ракета української ППО впала на територію Польщі, й просить допустити до місця падіння представників Міноборони та ДПСУ.

"Ми виступаємо за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення цього інциденту. Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО. Крім того, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України", - сказано в повідомленні на сайті РНБО.

Також Україна висловила готовність узяти участь у розслідуванні.

"Лише Росія та її ракетний терор винні у тому, що сталося. У зв’язку з цим нагадуємо, що убезпечити регіон Центральної Європи від російських ракет можна лише шляхом розбудови дієвого повітряного щита над територією України", - резюмували в РНБО.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.

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