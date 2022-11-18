Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Бачимо, що вже працюють і NASAMS, і IRIS-T на фронті. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яку наразі вже готують до того, щоб вона стала в бойові порядки Повітряних сил. У такий спосіб посилюватимемо наявну систему ППО", - сказав Ігнат.

У Пентагоні заявили, що системи протиповітряної оборони NASAMS, які США передали Україні, перехопили 100% ракет, які Росія скерувала на нашу країну 15 листопада.

Україна наполягає на необхідності захистити її повітряним щитом.

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