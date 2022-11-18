У Повітряних силах заявили про підготовку системи Hawk до захисту неба над Україною
Систему протиповітряної оборони Hawk готують до захисту неба над Україною
Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Бачимо, що вже працюють і NASAMS, і IRIS-T на фронті. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яку наразі вже готують до того, щоб вона стала в бойові порядки Повітряних сил. У такий спосіб посилюватимемо наявну систему ППО", - сказав Ігнат.
- У Пентагоні заявили, що системи протиповітряної оборони NASAMS, які США передали Україні, перехопили 100% ракет, які Росія скерувала на нашу країну 15 листопада.
- Україна наполягає на необхідності захистити її повітряним щитом.
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