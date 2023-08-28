Створив мережу катівень і концтаборів на тимчасово окупованих територіях: в Україні повідомили про підозру генерал-полковнику РФ
Російському генерал-полковнику Аркадію Гостєву повідомлено про підозру за створення на тимчасово окупованих територіях України мережі російських тюрем під виглядом "виправних" та "лікувально-виправних" установ
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як з'ясувала СБУ, рішення Москви про створення на тимчасово окупованій частині нашої держави мережі російських тюрем під виглядом так званих виправних і лікувально-виправних установ закріплене розпорядженням № 97-р за підписом голови уряду РФ Михайла Мішустіна. Згідно з цим документом, Гостєв відповідає за призначення "керівників" окупаційних в’язниць і визначає "режим" їхньої діяльності, особисто організовує та контролює участь своїх підлеглих у каральних заходах проти учасників руху опору в тимчасово окупованих регіонах України.
За вказівкою Кремля, рашисти використовують створені тюремні об’єкти фактично як концтабори й катівні, до яких ув’язнюють мешканців тимчасово окупованих регіонів України. До людей застосовують жорстокі тортури, у тому числі з використанням електричного струму, та інсценування розстрілів.
СБУ повідомила Гостєву про підозру за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).
Наразі Аркадій Гостєв перебуває на території РФ, тому слідчі проводять заходи задля притягнення його до відповідальності.
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28 серпня, СБУ оголосила підозру в колабораціонізмі мешканцю Куп'янська, який під час окупації міста співпрацював з російськими загарбниками та вступив до "управління МВС".
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