Вступив до окупаційного "МВС" і проводив репресії проти місцевих: мешканцю Куп'янська інкримінують колабораціонізм
У понеділок, 28 серпня, Служба безпеки Україна оголосила підозру в колабораціонізмі мешканцю Куп'янська Харківської області, який під час окупації міста співпрацював з російськими загарбниками та вступив до "управління МВС"
Про це інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що зловмисником виявився 31-річний мешканець Куп’янська. Під час окупації міста він подав свою кандидатуру до лав створеного агресором так званого управління міністерства внутрішніх справ у Харківській області.
Фігурант мав проросійську позицію, тож окупанти призначили його "оперуповноваженим відділу карного розшуку" у складі карального органу. На цій "посаді" він виконував завдання місцевих гауляйтерів щодо проведення масових репресій проти учасників руху опору на Харківщині.
Для цього колаборант брав участь в так званих облавах на помешкання українських патріотів та їх "доставлення" до відділку окупаційної поліції. Там чоловік знімав відбитки пальців у потерпілих і додавав ці дані до матеріалів фабрикованих "карних справ" для ув’язнення людей в російських катівнях.
За даними Служби безпеки, після деокупації міста фігурант намагався переховуватись від правосуддя на території області. Проте співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за статтею про колабораційну діяльність. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Крім того, Служба безпеки оголосила підозру місцевій мешканці, яка коригувала повітряні удари РФ дронами та "градами" по території звільненого Херсона.
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