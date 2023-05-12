Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу на заході України буде +13+17, тепліше буде хіба на Рівненщині та волині.

"Дощі - короткочасні, місцями - пройдуть завтра на заході, півночі та в центральній частині. На сході та півдні - без опадів", - написала Діденко.

"У неділю ймовірність дощів - менша, лише окремі дощі пройдуть на сході, а також на Вінниччині та Житомирщині", - додала вона.

Згідно з прогнозом, у Києві впродовж 13-14 травня максимальна температура повітря становитиме +20+22 градуси. Опадів не буде.