Субота та неділя в Україні будуть теплими, у Києві – до +22: прогноз погоди від Наталки Діденко
У Києві впродовж 13-14 травня максимальна температура повітря становитиме +22 градуси. Опадів не буде. Потеплішає і в решті регіонів України
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У суботу на заході України буде +13+17, тепліше буде хіба на Рівненщині та волині.
"Дощі - короткочасні, місцями - пройдуть завтра на заході, півночі та в центральній частині. На сході та півдні - без опадів", - написала Діденко.
"У неділю ймовірність дощів - менша, лише окремі дощі пройдуть на сході, а також на Вінниччині та Житомирщині", - додала вона.
Згідно з прогнозом, у Києві впродовж 13-14 травня максимальна температура повітря становитиме +20+22 градуси. Опадів не буде.
- 10 травня повідомлялося про нічні заморозки в Україні.
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