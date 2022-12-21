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Сучасні класи, утеплений фасад та яскраві мурали: у Підберізцях на Львівщині відкрили оновлений ліцей

21 грудня, 2022 середа
14:57
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З нагоди свята Миколая, 20 січня у Підберізцях відкрили оновлений навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів, у якому навчаються близько 300 дітей громади

На відкритті побувала журналістка Еспресо.

Проєкт розпочався ще 2019 року, його реалізовують у три черги, першу з яких втілили ще 2021 року – це добудований дитячий садочок на 40 місць для двох вікових груп дітей.

Цьогоріч, попри повномасштабне російське вторгнення та надскладну ситуацію в країні, завдяки кооперації місцевого бізнесу та влади, вдалося втілити й другу частину проєкту. А саме оновити навчальну будівлю НВК, який у майбутньому стане повноцінним профільним ліцеєм.

"Радію, що нам вдалось зробити таку важливу роботу задля майбутнього наших дітей. Маємо велику надію, що рівно за рік, знову до свята Миколая, відбудеться урочиста подія та відкриття вже й третьої черги нашого проєкту", – ділиться планами під час відкриття депутат Львівської міської ради та місцевий підприємець Олексій Різник.

Всі роботи із реконструкції навчального закладу тривали вже під час великої війни. За цей час тут вдалося облаштувати чотири сучасні навчальні класи для 80 учнів. Відтепер вони мають нові легкопересувні парти, зручні стільці, світлі приміщення та сучасну вентиляційну систему, що дозволить дітям громади навчатись і розвиватись у комфортних умовах.

"У цих кабінетах старші класи здобуватимуть вже профільну освіту. Ми плануємо, що вони будуть гуманітарного та математичного спрямування", – говорить голова Підберезівської територіальної громади Василь Коваль. 

Окрім того, важливим моментом реконструкції стало й утеплення фасаду та горища, адже зберігати тепло зараз надзвичайно важливе завдання.

"Оскільки було повністю утеплене горище, ця будівля тепер у нас, як термос", – пояснює Василь Коваль.

У школі встановили нові спортивні та дитячі майданчики, зовнішні мережі освітлення, мережі каналізування (Biotal) і відремонтували котельню. А під час третього етапу реалізації проєкту планують завершити холи, коридори та решту класів. Загальний бюджет втілених двох частин складає 46 мільйонів гривень, із них на другу частину витратили 22 мільйони, зокрема і 14 мільйонів гривень з обласного бюджету, ще частина виділена із державного бюджету. До реалізації активно долучилися й місцеві підприємці, зокрема меценат Григорій Козловський.

"Вся інженерна частина, одна із найдорожчих, вже виконана. Всі зовнішні роботи також виконані, зали та їдальня теж готові. Залишається довести до такого ж вигляду решту класів, інші кабінети школи та місця загального користування", – додає Олексій Різник, який також брав участь у творенні нового простору.

Окремої уваги заслуговують мурали, які стали окрасою будівлі школи. На них зображені Іван Франко, Леся Українка і Тарас Шевченко. А поряд видніють найбільш актуальні для сьогодення слова видатних українців.

На відкриття вдалося приїхати й директору навчального закладу Михайлові Чуплаку, який наразі дбає не лише про майбутнє своїх учнів, але й про майбутнє всієї України, із березня боронячи її від навали окупантів.

"Приїжджаючи сюди, я бачу, що школа продовжує розвиватися. Це дуже важливо, тому що ми маємо звикнути до тих нових реалій. Це є війна, але діти мають навчатися. Вони народжуються, вони мають ходити в садочок. Вони мають навчатися в хороших умовах, – переконаний Михайло Чуплак. – Бо найцінніше, що у нас є, – ресурс громадянина. Нам не потрібні гроші, нам потрібні громадяни, які будуть любити й цінувати свою землю, свою країну, свої закони, свої символи. Тоді у нас вийде отримати те, чого кожен з нас прагне. Успішну, класну, розвинену країну. А це потрібно починати із кожної окремої громади, тому громада у Підберізцях показує дуже правильний та хороший приклад, як правильно діяти. Треба вкладати гроші в освіту, в дитину".

Святкова подія відкриття мала і благодійну складову, адже під час неї відбувся аукціон "Дідух перемоги", покликаний зібрати кошти на підтримку бійців громади, що захищають Україну на передовій.

"Передовсім солдатам потрібна підтримка словом, теплом і увагою. І це те, що якраз тут відбувається, – каже Михайло Чуплак. – Тому, що вони мають отримати тепло. Коли їм передадуть ті ж самі спальники, газові грілки, термобілизну, вони знатимуть, що їх чекають і підтримують. Якщо це відбувається через благодійність, таким чином вся країна, вся громада працює для підтримки того солдата, який її захищає. Бо завдяки тим хлопцям, які зараз у різних гарячих точках, ми маємо змогу робити такі заходи".

А доки українські воїни дбають про майбутню перемогу України зі зброєю в руках, громада опікується майбутнім та освітою своїх дітей.

"Рік тому, в день Святого Миколая, ми тут відкривали новозбудований дитячий садочок. Тоді у дитячих очах ми побачили стільки радості та зрозуміли, що не можемо зупинитись на зробленому! Тим паче зараз мусимо показати ворогу, що ми не здаємося. Ми навіть у такий час відновлюємо школи, запускаємо садочки та дбаємо про освіту", – додає депутат Львівської міської ради та місцевий підприємець Юрій Ломага.

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