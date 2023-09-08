Суд арештував майно та 5,5 млн грн полковника ДСНС, який торгував державним пальним

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Арешт накладений на земельну ділянку площею 1,9 га, елітний будинок у прибереженій зоні Запоріжжя площею 176 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser, вантажний автомобіль ЗАЗ та банківські рахунки підозрюваного.

"Також вилучено автомобілі Mercedes-Benz Actros та DAF CF. Крім цього, рішенням суду арештовані грошові кошти фігуранта. У гривневому еквіваленті сума складає понад 5,5 млн грн", - зазначили у ДБР.

Окрім того, арештовано та передано в управління АРМА кошти підлеглого та найближчого спільника полковника ДСНС, який, за даними слідства, допомагав йому красти пальне, – понад 1 млн грн.

Полковник ДСНС відсторонений від посади й перебуває під вартою.

У ДБР зазначили, що його та спільника підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.