Суд арештував майно та 5,5 млн грн полковника ДСНС, який торгував державним пальним
Суд арештував будинок, автомобіль і 5,5 млн грн полковника ДСНС, який під час війни нібито налагодив схему продажу державного пального у Запорізькій області
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Арешт накладений на земельну ділянку площею 1,9 га, елітний будинок у прибереженій зоні Запоріжжя площею 176 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser, вантажний автомобіль ЗАЗ та банківські рахунки підозрюваного.
"Також вилучено автомобілі Mercedes-Benz Actros та DAF CF. Крім цього, рішенням суду арештовані грошові кошти фігуранта. У гривневому еквіваленті сума складає понад 5,5 млн грн", - зазначили у ДБР.
Окрім того, арештовано та передано в управління АРМА кошти підлеглого та найближчого спільника полковника ДСНС, який, за даними слідства, допомагав йому красти пальне, – понад 1 млн грн.
Полковник ДСНС відсторонений від посади й перебуває під вартою.
У ДБР зазначили, що його та спільника підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У червні повідомлялося, що пальне виділялось державою для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей із прифронтових територій. Але полковник заправляв ним приватні автівки, заробляючи таким чином гроші.
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