Про це повідомила Національна поліція у фейсбук.

За її повідомленням, суд наклав арешт на залізничні вагони російських компаній на суму понад 300 млн грн. Наразі 434 вагони передані в управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Наполіція та Укрзалізниця виявили 434 вагони, що належать російським компаніям, та з'сували місце їхнього розташування.

Комерційний дохід від використання вагонів АРМА має передати на потреби ЗСУ, зазначила Нацполіція.

Нагадаємо, Україна арештувала 17 800 російських і білоруських вагонів, задіяних у економічному злочині.

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