Суд дав 8 років колаборанту, який збирав дані про ЗСУ для окупантів

Про це повідомляє пресцентр спецслужби

Суд визнав його винним в участі у терористичній організації та незаконному поводженні з бойовими припасами.



Задокументовано, що зловмисник у травні 2014 року розпочав співробітництво з російськими окупантами: вступив до складу НЗФ - "народного ополчения Донбасса".

За даними слідства, він охороняв позиції терористичної організації "ЛНР", вів розвідувальні дії по збору даних про позиції підрозділів українських військ у зоні проведення АТО/ООС.



За це колаборант регулярно отримував гроші від окупантів.

Отримавши поранення, він переїхав до Росії, розраховуючи отримати російське громадянство.



Але там отримав термін за незаконні оборудки з наркотиками, згодом повернувся в Україну.

У ході обшуку було виявлено та вилучено:

бойові гранати із запалами;

встановлено місце знаходження схрону із бойовими засобами ураження.

За вироком суду його засуджено до восьми років позбавлення волі