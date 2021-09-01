Суд дав 8 років колаборанту, який збирав дані про ЗСУ для окупантів
Набрав законної сили вирок Харківського райсуду стосовно громадянина України, якого затримала Служба безпеки в березні
Про це повідомляє пресцентр спецслужби
Суд визнав його винним в участі у терористичній організації та незаконному поводженні з бойовими припасами.
Задокументовано, що зловмисник у травні 2014 року розпочав співробітництво з російськими окупантами: вступив до складу НЗФ - "народного ополчения Донбасса".
За даними слідства, він охороняв позиції терористичної організації "ЛНР", вів розвідувальні дії по збору даних про позиції підрозділів українських військ у зоні проведення АТО/ООС.
За це колаборант регулярно отримував гроші від окупантів.
Отримавши поранення, він переїхав до Росії, розраховуючи отримати російське громадянство.
Але там отримав термін за незаконні оборудки з наркотиками, згодом повернувся в Україну.
У ході обшуку було виявлено та вилучено:
- бойові гранати із запалами;
- встановлено місце знаходження схрону із бойовими засобами ураження.
За вироком суду його засуджено до восьми років позбавлення волі
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