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Суд конфіскував Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат російського мільярдера Шелкова

3 лютого, 2023 п'ятниця
22:33
Економіка Михайло Шелков

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу Мін'юсту та конфіскувала Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат російського мільярдера Михайла Шелкова

Про це повідомили в Апеляційній палаті ВАКС.

У п'ятницю, 3 лютого, Апеляційна палата ВАКС завершила  розгляд апеляційної скарги Міністерства юстиції України на рішення суду від 23 січня 2023 року. Розгляд скарги тривав близько 22 годин, із 1 до 3 лютого 2023 року.

За підсумками розгляду колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції України в повному обсязі та постановила стягнути в дохід держави такі активи:

  • 100% частки в статутному капіталі ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат";

  • майно, що належить ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат": 3 будівлі, будинок, комплекс будівель та споруд загальною площею 6201 кв. м, 2 трактори, 3 навантажувачі, екскаватор, 5 транспортних засобів, а також понад 14,4 млн грн на рахунках банку;

  • 100% частки в статутному капіталі ТОВ "Тай-Мінералс";

  • 100% частки в статутному капіталі ТОВ “ІНВЕСТАГРО”.

Рішення набуло законної сили з моменту проголошення, воно не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Частину рухомого та нерухомого майна російського мільярдера стягнено в дохід держави на виконання Закону України "Про санкції".

Очільниця департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих також повідомила, що 100% Демурінського гірничо-збагачувального комбінату переходять у власність держави Україна. 

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду щойно задовольнила апеляційну скаргу Міністерство юстиції України та стягнула в дохід держави активи російського олігарха Михайла Шелкова, які він намагався замаскувати як власність "українського інвестора", продавши напередодні повномасштабного вторгнення титановий комбінат за 3750 євро громадянці України", – написала вона.

Михайло Шелков перебуває під українськими санкціями з 2021 року. Значиться кінцевим бенефіціаром ТОВ "Демурінський ГЗК". Разом з партнерами володіє контрольним пакетом акцій "ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі. Посідає 59-те місце в рейтингу російських олігархів "Форбс" зі статками близько $1,5 млрд.

  • 23 січня ВАКС конфіскував частину активів Шелкова в Україні
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