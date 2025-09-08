Суд має достатньо доказів, щоб розглядати вбивство Парубія, - ексгенпрокурор Луценко

Про це в ефірі Еспресо сказав політик, капітан ЗСУ та колишній генпрокурор України Юрій Луценко.

"Перше - я категорично відкидаю версію, що це одинак, який таким чином протестував проти влади, як він заявив на першому засіданні суду. Якщо людина йде на політичне вбивство, то вона після свого вчинку залишається на місці злочину і проголошує свою ідею. Так було під час вбивства Індіри Ґанді. Так було після вбивства в Ізраїлі Шимона Переса, тобто вбивця-терорист залишався на місці і проголошував маніфест незгоди з державою", - вважає він.

Луценко наголосив, що в цьому випадку нічого подібного не відбулося.

"Ми маємо справу з людиною, яка виконала терористичний акт в розрахунку на великі гроші. Палкий прихильник руського міра, - чого вартий лише його нікнейм в соцмережах "Алєксандр Пушкін" і його бесіди з російськими блогерами про те, що Україна сама вбиває своїх людей, наприклад, на Краматорському вокзалі. Зрозуміло, що це людина, для якого Путін є його героєм і все, що роблять росіяни і їхні криваві злочини для нього є просто відновленням російської імперії, в якій він хотів би жити", - зазначив ексгенпрокурор.

Він розповів більше про підозрюваного.

"При цьому ця людина невдаха, яка має купу боргів по бізнесу. Він примудрився навіть не сплачувати аліменти другій сім'ї, яку він також кинув. І саме через цю причину - наявність боргів по аліментам він не міг виїхати з країни, і от знайшов крайнього - Андрія Парубія. Він взявся за це в розрахунку на великі гроші", - сказав Луценко.

Ексміністр МВС розповів, чи міг він бути одинаком.

"Судіть самі. Він приїхав на місце скоєння злочину, причому під'їжджав туди неодноразово на електровелосипеді. З його боргами припустимо, він міг його купити. Але при цьому він міняв мінімум три автомобілі, якими він доїжджав до місця сховку. При цьому він ще і зняв чи купив, чесно не знаю цього нюансу, хату в Хмельницькій області, де збирався відлежатися і впевнений, уже мав домовленості про перехід кордону. Абсолютно впевнений в тому. Такий обсяг грошей для цього громадянина із всього, що знають правоохоронні органи, був непідйомним. Він був весь в боргах по саму маківку", - зазначив він.

На думку Луценка, це зовсім не політичний вчинок - це терористичний акт з метою наживи.

"І його колишня дружина, яку він кинув з дитиною ще річного віку, правильно все охарактеризувала. Він вдруге вбив свого сина. Того сина, який добровольцем пішов на фронт і просто заблокував телефон свого проросійського біологічного батька. Того сина, який прийшов, приїхав в Київ і вступив в нас 206 батальйон. В першу роту, в якій він служив, а потім уже після того, як ми пішли з Києва на Миколаїв, він перевівся в один із підрозділів Збройних сил України, бо хотів, ну, скажемо так, попасти в штурмові підрозділи. Я пам'ятаю цього хлопчину. В мене в телефоні є навіть відео з бліндажа і з ним, і ще з одним побратимом, якого вже немає також живим", - розповів ексміністр.

Він додав, що для нього все це жива історія.

"Тим більше, що Андрій Парубій був моїм і товаришем, і побратимом в багатьох-багатьох політичних подіях. Те, що обрали саме його - не випадково. І це не тому, що підозрюваний у вбивстві знав його маршрут. Він однозначно узгоджував це зі своїми кураторами із Москви. І Андрій Парубій, звичайно там був дуже, такою важливою ціллю. Це людина, яка є символом обох Майданів. Це людина, яка є організатором самооборони Майдану, котрі стали, як ми всі пам'ятаємо, основою добровольчого руху, бо добробати пішли саме із Майдану на фронт. Це людина, яку, якій ніколи не пробачать її державницької позиції щодо української мови, щодо українізації засобів масової інформації і багатьох інших законів, які були проведені при його спікерстві", - сказав Луценко.

На думку ексгенпрокурора, Росія дуже хотіла такого теракту і вона його отримала.

"Я чув багато там заяв про те, що надто швидко все розкрили, напевно це не той і не так і так далі. З того, що я знаю про спосіб розкриття цього злочину, карним розшуком Міністерства внутрішніх справ України, можу сказати, що все відбувалося через технічні засоби. І суд має достатньо доказів для розгляду цієї справи. Після теракту він втік в район Винників, спалив одяг цього злощасного кур'єра Глово, намагався спалити цей електровелосипед, рештки цього велосипеда вже підняті із водоймища, на яке вказав затриманий. І зараз там відбуваються це вже довго, на жаль, відбуваються роботи з пошуку пістолета, який він вказав, що викинув туди ж. Це велика водойма, замуленість, спуск води - це достатньо серйозна робота. Але якщо пістолет буде знайдений, то з мого погляду всі крапки над і, навіть дві крапки над ї будуть поставлені", - заявив він.

Луценко вважає, що це буде дуже важливою історією на відміну від вбивства пані Ірини Фаріон.

"Бо тут маємо підозрюваного, який зможе після знайдення пістолета отримати статус обвинуваченого, маємо його фактичні покази. І в цьому випадку ми бачимо, що система все ж таки спрацьовує. На жаль, спрацьовує система розшуку, але не спрацювала система профілактики, якою мала б опікуватися Служба безпеки України. Величезні досягнення Служби безпеки України на цій війні. Її великі успіхи в напрямку далекобійних дронів, багато інших успіхів на війні. Все ж таки не можна не помітити послаблення роботи контррозвідки, яка мала б виявляти небезпеку навколо таких знакових осіб, як Андрій Парубій. На жаль, навіть розслідування цієї справи, яке взагалі-то є підслідністю СБУ, показало, що опера МВС спрацювали більш системно, бо збережено і націлено на розкриття злочинів професійне ядро. Чого не можна сказати про їхніх суміжників", - підсумував ексміністр.