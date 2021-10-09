Суд над Трухановим продовжиться у понеділок
Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) у п'ятницю, 8 жовтня 2021 року, не обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику
Про це інформує Еспресо.TV.
"Оголошується перерва до понеділка. Почнемо засідання о 10:30... Добре, давайте на 9:00", - наводить слова головуючої судді ВАКС агенція Інтерфакс-Україна.
У засіданні оголосили перерву до понеділка, 11 жовтня.
- Нагадаємо, генпрокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.
- Міського голову Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів.
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