Суд наклав арешт на 5 суден, які причетні до вивезення награбованого українського зерна

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначають, що здійснюється розслідування щодо порушень порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 ККУ).

Так за даними слідства, арешт накладено на судена "Вера" "Волго-дон 5043", "Волго-дон 205", "Волго-балт 188" та "Волго-балт 106". Усі вони під прапорами Росії здійснювали систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту.

"Таким чином порушники переправляли викрадене українське зерно до третіх країн та використовували Крим, як своєрідний "логістичний хаб" у злочинній схемі", - ідеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що за клопотанням прокуратури автономії суд наклав арешт на 15 таких суден-порушників.