Суд обрав запобіжний захід меру Білої Церкви, якому інкримінують махінації з нерухомістю
27 вересня Вищий антикорупційний суд застосував до міського голови Білої Церкви Геннадія Дикого запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Суд визначив поручителями п’ятьох осіб
Про це повідомляє офіційний сайт ВАКС.
На підозрюваного поклали виконання процесуальних обов’язків:
- прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про виїзд із Київської області, зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзду в Україну.
Зобов‘язання покладені терміном до 23 листопада 2022 року.
Нагадаємо, що міському голові Білої Церкви Геннадію Дикому повідомлено про підозру у завданні понад 8,7 млн грн збитків територіальній громаді. Йдеться про купівлю недобудови по вул. Театральна коштом місцевого бюджету за завищеною ціною. Чиновнику інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) КК України.
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