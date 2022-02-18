Суд остаточно відхилив скаргу Гладковського до Вihus.Info щодо розслідування про корупційні схеми в оборонному секторі

Про це повідомляє Bihus.info.



16 лютого Касаційний цивільний суд поставив відмовив у позіві Ігоря Гладковського на користь журналістів.



У 2019 році Bihus.info оприлюдинили розслідування “Армія.Друзі.Бабки” про корупційні схеми в оборонному секторі, зокрема про участь у цих схемах Ігоря Гладковського - сина тодішнього замсекретаря РНБО Олега Гладковського.



Після публікації Гладковський-молодший подав до суду. Він вимагав визнати розслідування недостовірним і спростувати програму в повному обсязі.



3 липня 2020 суддя Подільського районного суду Володимир Гребенюк задовольнив його позов, однак 9 грудня 2021 Київський апеляційний суд скасував це рішення і постановив нове – відмовити Ігорю Гладковському в його позовних вимогах в повному обсязі.



Касаційна інстанція залишила цю постанову Київського апеляційного суду в силі, повний текст поки не оприлюднили.

Нагадаємо, 1 лютого ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський подав позов проти журналістів Bihus.info за два речення у розслідуванні про корупцію в оборонці.