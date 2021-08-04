Суд скасував ухвалу, що зупиняла припис НАЗК про незаконність призначення Вітренка очільником Нафтогазу

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков, передає пресслужба відомства.



"3 серпня 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу НАЗК та скасував ухвалу ОАСК, якою було зупинено дію припису НАЗК Кабінету Міністрів України. У приписі НАЗК вимагало від Уряду скасувати пункти 8 та 9 розпорядження Кабміну № 370-р та вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком", - йдеться у повідомленні.



"У зв’язку з рішенням суду припис НАЗК до Кабміну щодо незаконного призначення голови правління НАК "Нафтогаз України" підлягає виконанню", - зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.



Звертаємо увагу, що однією із підстав ініціювання справи стала начебто відсутність можливості скасування Урядом пунктів 8 та 9 згаданого розпорядження.



Новіков направив до Кабміну лист, у якому пояснюється, що закон передбачає конкретний механізм для виконання припису. Для цього необхідно скликати засідання Уряду та ініціювати розгляд таких питань:



1. скасування як незаконних пунктів 8 та 9 розпорядження Уряду № 370-р. Скасування п. 9 вказаного розпорядження вимагається виключно в частині підписання контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України", оскільки саме його укладення здійснено з порушенням ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції";

2. припинення дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного.



"НАЗК готове надавати консультаційну підтримку у виконанні припису. Наш пріоритет — забезпечити дію Закону України "Про запобігання корупції". Усі органи влади, усі громадяни зацікавлені, щоби в Україні справді працював принцип верховенства права. Адже лише за цієї умови зможемо побудувати справедливе суспільство та сильну економіку", - додав Голова НАЗК.

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