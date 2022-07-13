Суд у Києві розглядає апеляцію на довічне ув'язнена російського військового Шишімарина

Про це повідомляє телеграм-канал "Ґрати".

Вирок оскаржив адвокат Шишімарина Віктор Овсянніков. Він не заперечував, що його підзахисний убив Шеліпова, але наполягав, що суд не вірно кваліфікував дії Шишімарина. На засіданні він просив суд виправдати Шишімарина за статтею про порушення правил та звичаїв війни. Довічний вирок Шишімарину адвокат назвав надто жорстким заходом, який не повинен застосовуватися з урахуванням пом'якшувальних обставин: добровільної здачі Шишімаріна в полон та його свідчень.

Він наполягав, що у Шишімарина не було бажання вбивати цивільного, він двічі відмовлявся виконувати відповідний наказ старших за званням, а коли все ж таки кілька разів вистрілив, то зробив це неприцільно.

Прокурори Андрій Синюк та Ярослав Ущапівський, у свою чергу, наполягали, що вирок має залишитися чинним.

На цьому сьогоднішнє засідання було закрите. Наступне призначено на 25 липня.

23 травня Солом'янський суд Києва визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством 62-річного мешканця села Чупахівка Сумської області Олександра Шеліпова. Він загинув 28 лютого 2022 року. На процесі Шишімарин частково визнав провину, але стверджував, що не хотів убивати Шеліпова.

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