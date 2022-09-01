Суд ув'язнив на 9 років агента ФСБ, який скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ"

Про це повідомила Служба безпеки України у телеграмі.

Як повідомляє СБУ, суд покарав агента ФСБ, який скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ".

"За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки до 9 років ув’язнення засуджено російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на східному напрямку", - пише СБУ.

Як йдеться у повідомленні, СБУ затримала зловмисника у Донецькій області наприкінці травня.

"Під час досудового розслідування встановлено особу його російського "куратора". Ним виявився кадровий співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Алєксєй Шингірьов. За його завданням, агент розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ, здійснюючи приховане спостереження за об’єктами. Отримані відомості загарбники використали для здійснення ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах аеродрому "Краматорськ", - зазначає СБУ.

СБУ передали до суду обвинувальний акт на двох громадсько-політичних діячів, які з росіянами та "Українським вибором" Медведчука готували силовий переворот в Україні та мали зв'язок із Сурковим.

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