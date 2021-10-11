Суд відпустив мера Одеси Труханова під заставу в 30 млн грн

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вищий антикорупційний суд обрав для міського голови Одеси Геннадія Труханова запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн грн та особистого зобов'язання.



Представники НАБУ та Антикорупційної прокуратури просили про взяття під варту.





Нагадаємо, генпрокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Згодом, Національне антикорупційне бюро розповіло про деталі підозри меру Одеси Геннадію Труханову та ще 15 особам.

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