Суд відпустив мера Одеси Труханова під заставу в 30 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн меру Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у привласненні землі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Вищий антикорупційний суд обрав для міського голови Одеси Геннадія Труханова запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн грн та особистого зобов'язання.
Представники НАБУ та Антикорупційної прокуратури просили про взяття під варту.
- Нагадаємо, генпрокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.
- Згодом, Національне антикорупційне бюро розповіло про деталі підозри меру Одеси Геннадію Труханову та ще 15 особам.
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