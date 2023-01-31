Суд визнав необґрунтованою підозру Коболєву у справі про преміювання
Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованою підозру колишньому голові правління НАК Нафтогаз України Андрію Коболєву щодо неправомірності отримання премії
Про це у Facebook повідомив адвокат Олексій Носов.
Зазначається, що відповідно до постанови про відмову в обранні запобіжного заходу суд не встановив жодних ризиків перешкоджання кримінальному провадженню — всі перераховані прокурором ризики нівелюються добровільним поверненням Коболєва в Україну.
Також ВАКС встановив, що Наглядова рада свідомо ухвалила рішення про преміювання і не зазнавала тиску з боку чиновника.
Також зазначається, що за п’ять років слідства у справі, членів наглядової ради, у тому числі її голову, допитано не було.
Крім того, суддя визнав маніпулятивним твердження, що більшість членів наглядової ради є іноземцями, а тому не володіють знаннями українського законодавства.
Ці твердження суддя визнав такими, що суперечать ідеї корпоративного управління в акціонерних товариствах і дискредитують роль міжнародних експертів у складі наглядових та контролюючих органів.
Крім цього, обмеження щодо порядку встановлення премій уповноваженими на це суб'єктами на дії Коболєва в НАК не поширювалися.
"Ця постанова регулює обмеження щодо порядку встановлення премій уповноваженими на це суб'єктами, а не процедуру ініціювання такої премії іншими особами. А оскільки встановлення розміру премій Голові правління належить до виключної компетенції Наглядової ради, порушення вимог ухвали не було", — пояснив правозахисник.
Щодо встановлення розміру премії суддя встановив, що це є винятковою компетенцією наглядової ради компанії.
"Суд не встановив наявність у Андрія Коболєва повноважень, які надавали йому можливість впливати на прийняття рішень щодо встановлення розміру його винагороди", — зазначив Носов.
САП вже подав апеляційну скаргу щодо рішення ВАКС. Її розглядатиме Апеляційна палата ВАКС, яка має ухвалити остаточне рішення з питання обрання запобіжного заходу.
- 19 січня НАБУ та САП повідомили про підозру Коболєва у тому, що він, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив виплату премій більш ніж на 229 млн грн у 2018 році. Прокурор просив застосувати до Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 365 млн грн. Проте суд ухвалив рішення залишити його на волі.
- 23 січня ВАКС залишив клопотання щодо тримання під вартою ексголови Нафтогазу Коболєва без задоволення.
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