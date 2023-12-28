Суд закрив провадження щодо двох ексберкутівців у справі про розгін Майдану

Про це у Фейсбуці поінформувала ГО "Адвокатська дорадча група".

"У своєму рішенні суд не надав оцінку доказам та не встановив винуватість обвинувачених. Представник потерпілого Оксана Михалевич (Oxana Mihalevich) подала апеляційну скаргу на це рішення", - зазначили активісти.

За інформацією ГО, у 2013 році Бетлій та Козачишин були міліціонерами 1-го відділення 2-го взводу 4-ї оперативної роти київського "Беркуту".

У "Адвокатській дорадчій групі" поінформували, що вони обвинувачувались у тому, що на виконання явно злочинного наказу, за попередньою змовою групою осіб: перевищили службові повноваження із застосуванням фізичної сили та спецзасобів до громадян, що спричинило тяжкі наслідки; здійснили службове підроблення, а саме – сфальсифікували рапорт; незаконно перешкоджали мирному зібранню.

Зазначається, що цю справу передали до Печерського суду у 2020 році, і після низки відводів її передали в інший суд. Тож з березня 2021 це провадження слухала суддя Дніпровського суду Ірина Галига. У справі був у наявності один потерпілий.

За даними ГО, Бетлію та Козачишину інкримінували злочини середньої тяжкості – перешкоджання мирній акції та фальсифікація рапорту, строки давності по яких закінчились ще у 2018 році.

У "Адвокатській дорадчій групі" розповіли, що по тяжкому злочину – перевищенню службових повноважень працівником правоохоронного органу – строк давності сплив 30 листопада 2023 року.

Зазначається, що відповідно до Кримінального кодексу, термін давності, щоб притягнути до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, становить 10 років.

"4 грудня в Дніпровському суді мав би відбутись допит обвинувачених. Це завершальна стадія перед дебатами у справі. Але обвинувачені подали клопотання про закриття справи через закінчення строків давності – 10 років з моменту подій розгону Майдану. 13 грудня 2023 року суддя Ірина Галига ухвалила рішення про закриття провадження", - поінформували у ГО.

У "Адвокатській дорадчій групі" пояснили, що суд закрив розгляд справи за нереабілітуючими обставинами – тобто не виправдав підсудних, але й не ухвалив рішення, що їхня вина доведена.