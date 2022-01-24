Суд залишив без змін вирок Плотницькому та ще двом ватажкам "ЛНР" за збиття Іл-76 із українськими десантниками

Про це повідомляє "Радіо Свобода".



Видання передає, що апеляцію на рішення суду першої інстанції подав адвокат потерпілих Віталій Погосян. Він намагався оскаржити частину рішення, у якій ідеться про виплати за моральну шкоду родичам 49 загиблих. Згідно з рішенням суду ці кошти повинен був виплатити засуджений, однак, на думку адвоката, це повинна була б зробити держава.



Ухвалу апеляційного суду Погосян назвав "рішенням, яке не буде виконане". Він заявив, що подаватиме касаційну скаргу до Верховного суду.



"Апеляційна скарга в суді перебувала з березня минулого року. Я порахував: за цей час десять суддів заявили про самовідвід. Дехто - з поважних причин, дехто - з формальних, мотивуючи самовідвід тим, що не мають доступу до державної таємниці. Але в матеріалах справи немає нічого, що становить державну таємницю", - наголосив адвокат.



Нагадаємо, 14 червня 2014 року окупанти збили військово-транспортний літак Іл-76 Повітряних сил ЗСУ, який заходив на посадку в аеропорту Луганська. 49 осіб (9 членів екіпажу та 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської бригади), які були на борту збитого літака, загинули.

16 березня в суді Дніпра оголосили вирок колишньому ватажку так званої "ЛНР" Ігорю Плотницькому: довічне позбавлення волі у справі про збитий військово-транспортному літаку Іл-76 біля аеропорту Луганська в червні 2014 року.