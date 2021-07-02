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Суд звинуватив Trump Organization та її головного фіндиректора в ухиленні від податків на $2 млн

2 липня, 2021 п'ятниця
20:23

Кримінальний суд Мангеттена звинуватив пов’язану з колишнім президентом США Дональдом Трампом корпорацію Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайссельберга в ухиленні від сплати податків на суму майже $2 млн

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на CNN.

За версією прокурорів, Trump Organization 15 років занижувала оподатковувані доходи, оплачуючи співробітникам і членам їхніх сімей товари і послуги, такі як орендна плата, навчання дітей і автомобілі. Під підозру потрапили і подарунки від компанії працівникам.

Вайссельберг, за даними прокурора, приховував статус резидента Нью-Йорка. Це дозволило йому, як стверджується, недоплатити понад $900 тис, а також незаконно отримати відшкодування на суму понад $130 тис.

Вайссельберг не визнав себе винним. Суддя відпустив його під підписку про невиїзд.

Самому Трампу не було висунуто звинувачень. Він назвав те, що відбувається "політичним полюванням на відьом". Trump Organization оголосила, що Вайссельберг використовується владою як "пішак у спробі завдати шкоди самому Трампу".

Представники обвинувачення заявили про наявність у них неспростовних доказів – свідчення Великого журі, бухгалтерські записи, звіти та заяви свідків.
 

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звинувачення
Дональд Трамп
ухилення від оподаткування
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