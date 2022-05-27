Про це пише The Washington Post.

У п'ятницю, 27 травня, журі з семи осіб вже заслухало кінцеві слова сторін процесу. Тепер справу вивчатимуть присяжні, які мають ухвалити одноголосне рішення для винесення вердикту.

Присяжні одночасно вирішуватимуть позов Деппа та зустрічний позов Герд.

Історія процесу

Видання Vogue нагадує історію цієї заплутаної й скандальної справи.

Позов Джонні Деппа, поданий у 2019 році, ґрунтується на статті Ембер Герд 2018 року для The Washington Post, яка вийшла під заголовком: "Я виступила проти сексуального насилля — і зіштовхнулася з гнівом нашої культури. Це має змінитися". У тексті безпосередньо не згадується ім’я Деппа, але Герд написала, що за два роки до публікації статті вона стала "публічною особою, яка на власному досвіді дізналася, що таке домашнє насилля".

У 2016 році Ембер Герд було надано тимчасовий заборонний запобіжний захід. Вона з’явилася в суді в Каліфорнії із синцями на обличчі, написавши в заяві, що Депп кинув телефон у її обличчя з близької відстані. Актор це заперечує. У заяві Герд зазначила, що Депп ображав її словесно та фізично впродовж усіх їхніх стосунків.

У позові Деппа стверджується, що звинувачення Герд були "спродукованою брехнею", яка коштувала акторові його кар’єри та репутації. "Містер Депп подає цей позов про наклеп, щоб очистити своє ім’я", – йдеться в судових документах.

"Вона зайшла занадто далеко. Вона не може відступити", - сказала адвокатка Джонні Камілла Васкес. - Вона брехала багато разів, надто багатьом людям".

Натомість Ембер Герд 2020 року подала зустрічний позов проти Деппа. Позов акторки про наклеп стосується Деппа, але заяви, на яких вона зосереджена, надійшли від його тодішнього адвоката Адама Вальдмана, який сказав британському таблоїду The Daily Mail, що звинувачення актриси були вигадкою. У її позові стверджується, що Депп "вступив у змову" з Вальдманом, який діяв від імені актора, щоб "знищити та зганьбити міс Герд у пресі".

Що сказали свідки

Присяжні у процесі розгляду обох позовів заслухали кількох свідків, свідчення яких, як стверджують адвокати Деппа, оскаржують версію подій Герд. Троє поліціянтів, які з’явилися в будинку подружжя в Лос-Анджелесі після сварки, під час якої, за словами Герд, Депп кинув у неї телефон, засвідчили, що вони не бачили поранень на її обличчі.

Бен Кінг, менеджер нерухомості в австралійському будинку, де пара зупинилася у 2015 році, свідчив про пошкодження в будинку, описуючи розбите скло, кров і поламаний стіл для пінг-понгу. Ерін Фалаті, приватна медсестра, яка лікувала Герд і Деппа, сказала, що не пригадує, щоб бачила на Ембер будь-які травми невдовзі після інциденту.

Натомість свідки з боку Герд, зокрема, психологиня Дон Г’юз, сестра Герд, Вітні Енрікес, колишня агентка Деппа, Трейсі Джейкобс, сходяться у показах на тому, що у поведінці Джонні були невиправдані та негідні дії, які можна назвати насильством. Серед причин такої поведінки, на думку Джейкобс, було те, що Депп почав більше вживати наркотиків та алкоголю.

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