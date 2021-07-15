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Головна Суспільство Сухе повітря домінує, - Наталка Діденко попередила про спекотні +37°C

Сухе повітря домінує, - Наталка Діденко попередила про спекотні +37°C

15 липня, 2021 четвер
18:33
Суспільство Наталка Діденко

В Україні 16 липня очікується спека, проте в деяких регіонах пройдуть дощі

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

“Поки що дуже висока температура повітря в Україні залишається”, - повідомила синоптик.

16-го липня очікується протягом дня +30°C...+35°C, місцями +33°C...+37°C.

Сухе повітря ще домінує завдяки антициклону.

“Лінії сходження його атакують, поступово розмиваючи високий тиск та стійку сухість”, - повідомила пані Діденко.

Тому завтра окремі локальні дощі можливі в західних, північних  областях, на Харківщині та Вінниччині.

Але поки що масштабних дощів не буде.

У Києві п'ятниця очікується знову спекотною, +32°C...+35°C. Без істотних опадів.

Послаблення спеки прийде в Україну 20-го липня.

Саме у вівторок, 20-го липня, до України почне заходити свіжіше повітря, а спека відповзатиме. Лише ще трохи затримається на Сході та Півдні.

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