Сухе повітря домінує, - Наталка Діденко попередила про спекотні +37°C
В Україні 16 липня очікується спека, проте в деяких регіонах пройдуть дощі
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
“Поки що дуже висока температура повітря в Україні залишається”, - повідомила синоптик.
16-го липня очікується протягом дня +30°C...+35°C, місцями +33°C...+37°C.
Сухе повітря ще домінує завдяки антициклону.
“Лінії сходження його атакують, поступово розмиваючи високий тиск та стійку сухість”, - повідомила пані Діденко.
Тому завтра окремі локальні дощі можливі в західних, північних областях, на Харківщині та Вінниччині.
Але поки що масштабних дощів не буде.
У Києві п'ятниця очікується знову спекотною, +32°C...+35°C. Без істотних опадів.
Послаблення спеки прийде в Україну 20-го липня.
Саме у вівторок, 20-го липня, до України почне заходити свіжіше повітря, а спека відповзатиме. Лише ще трохи затримається на Сході та Півдні.
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