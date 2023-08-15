Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

16 серпня в Україні очікується сонячна суха погода із максимальною температурою повітря +29...+33 °C. Температура вночі +15...+20 °C, а у південній частині до +23 °C.

Загалом на півночі, півдні, сході та у центрі опадів не передбачається.

Вітер в Україні переважно східний та північно-східний, невеликий або помірний.

У південнозахідних регіонах будуть опади

Невелика хмарність. Надвечір є ймовірність локальних дощів із грозою на Закарпатті, у Чернівецькій області та у південних районах Івано-Франківщини.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Карпатах вночі температура буде +10...+15 °C, а вдень +20...+25 °C.

У столиці погода не зміниться

На Київщині невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві у середу синоптична ситуація - без особливих змін. Сухо, сонячно, спекотно, +30...+32 °C. Температура вночі +18...+20 °C.

Короткий прогноз на тиждень

Український гідрометеорологічний центр попереджає про пожежну небезпеку 16-17 серпня у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях, а також в Криму.

До кінця тижня погода в Україні мало зміниться - антициклон, високий атмосферний тиск, сухе повітря, підвищена пожежна небезпека, висока температура повітря, але без аномальної спеки.

Фото: Наталка Діденко