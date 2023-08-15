Сухо, сонячно та спекотно, місцями вечірні дощі: прогноз погоди на 16 серпня від Наталки Діденко
В Україні 16 серпня очікується сонячна та спекотна погода з максимальною температурою повітря +29…+33 °C. Лише надвечір є ймовірність локальних дощів із грозою у південнозахідних регіонах
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
16 серпня в Україні очікується сонячна суха погода із максимальною температурою повітря +29...+33 °C. Температура вночі +15...+20 °C, а у південній частині до +23 °C.
Загалом на півночі, півдні, сході та у центрі опадів не передбачається.
Вітер в Україні переважно східний та північно-східний, невеликий або помірний.
У південнозахідних регіонах будуть опади
Невелика хмарність. Надвечір є ймовірність локальних дощів із грозою на Закарпатті, у Чернівецькій області та у південних районах Івано-Франківщини.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
У Карпатах вночі температура буде +10...+15 °C, а вдень +20...+25 °C.
У столиці погода не зміниться
На Київщині невелика хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
У Києві у середу синоптична ситуація - без особливих змін. Сухо, сонячно, спекотно, +30...+32 °C. Температура вночі +18...+20 °C.
Короткий прогноз на тиждень
Український гідрометеорологічний центр попереджає про пожежну небезпеку 16-17 серпня у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях, а також в Криму.
До кінця тижня погода в Україні мало зміниться - антициклон, високий атмосферний тиск, сухе повітря, підвищена пожежна небезпека, висока температура повітря, але без аномальної спеки.
Фото: Наталка Діденко
- В Україні понеділок, 14 серпня, трохи дощило лише на північному заході.
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