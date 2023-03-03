Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Харківської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Анатолій Козловський.

"Підрозділи ДПСУ та ЗСУ перебувають біля кордону. Ми врахували помилки, які дозволили росіянам вести весняний наступ. Зараз ведеться активна розбудова оборони. Регіон готується і відбуваються постійні заходи, щоб зміцнити оборону", - зазначив він.

Козловський додав, що ведеться робота з місцевими населенням, добровольчими формуваннями територіальних громад.

"Вони допомогають дуже. Зараз такої ситуації, як навесні, не буде - 100%. Не так давно я на Сумщині і здивувало, як досить потужно розвинутий опір. Мисливці і єгері до нас долучаються і допомагають нам нести службу у певних моментах. Я думаю, місцеве населення готове до опору та спротиву", - підсумував військовий

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