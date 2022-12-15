Сумщина: Росія завдала 58 ударів по області за добу
За добу, 15 грудня, російські терористи завдали по Сумській області 58 ударів
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Під російські обстріли потрапили Миропільська і Краснопільська громади Сумської області. Відомо про 58 прильотів.
"Краснопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів. Загалом було 43 прильоти. Миропільська громада: 15 ворожих мін розірвалися на околицях одного із прикордонних сіл. В обох випадках без жертв та руйнувань", - написав Живицький.
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