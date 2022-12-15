Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під російські обстріли потрапили Миропільська і Краснопільська громади Сумської області. Відомо про 58 прильотів.

"Краснопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів. Загалом було 43 прильоти. Миропільська громада: 15 ворожих мін розірвалися на околицях одного із прикордонних сіл. В обох випадках без жертв та руйнувань", - написав Живицький.

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