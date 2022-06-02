Сумщина за останні три тижні зазнає обстрілів кожного дня, - кореспондент Еспресо Лагутенко

Про це йдеться в етері Еспресо.



Кореспондент розповів про повідомлення голови Сумської ВЦА Дмитра Живицького про три ракетних удари сьогодні о півночі по Краснопільській громаді. На жаль, влучено у житлові будинки, є поранені. Зараз розбирають завали й поки невідомо, скільки людей постраждало.



"Сумську область зараз обстрілюють постійно. За останні три тижні не було жодного дня, щоб в область не прилетіла ракета чи снаряд з території РФ. Сумщину почали інтенсивно обстрілювати останній місяць, можливо, це пов'язано, що окупантам довелося вийти з регіону. Зараз їх тут немає, але безпечніше не стало"- зазначив Лагутенко.



Журналіст додав, що ворог обстрілює Сумську область зі всього, з чого тільки можна, з усіх видів артилерії та різними ракетами. Вчора окупанти дронами скидали саморобні вибухові пристрої на Краснопільську громаду.



"В Охтирському районі, де ворог стояв майже весь березень, спостерігаються великі руйнації. У місті Тростянець та у селищі Боромля близько третини об'єктів нерухомості знищені або сильно пошкоджені. Бачачи обстріляні райони Сумщини, здається враження, що окупанти не намагаються влучити у якихось конкретні об'єкти, а швидше хочуть створити психологічний тиск та неспокій в області. Наприклад, Боромля, яка зазнала сильних обстрілів, там немає ніяких важливих інфраструктурних об'єктів, ніяких заводів та складів, не стояли підрозділи ЗСУ. Зараз кожного дня ворожі удари по житловому масиву, гатять по об'єктам, які не мають відношення до військової інфраструктури взагалі" – підкреслив Артем Лагутенко.



Кореспондент телеканалу "Еспресо" зауважив, що Сумська область витягнута вздовж україно-російського кордону, тому обстріли відбуваються фактично по всій її території.

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