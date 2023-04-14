Про це президент повідомив у Telegram.

Зеленський також обговорив із Сунаком оборонні потреби України та посилення підтримки, про заплановані міжнародні заходи.

Водночас видання Sky News зазначає, що Сунак назвав відео зі стратою військового ЗСУ жахливим і закликав притягнути винних до відповідальності.

"Лідери також обговорили зусилля щодо прискорення військової підтримки України, і прем'єр-міністр сказав, що Велика Британія та її союзники повинні продовжувати забезпечувати Україну, щоб вона могла розвивати свої успіхи на полі бою", - цитує видання речника Даунінг-стріт.

"Це включало підвищення оперативної сумісності з НАТО як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - додали у Сунака.

Наприкінці розмови лідери домовилися "залишатися в тісному контакті".