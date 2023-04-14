Сунак назвав відео зі стратою військового ЗСУ жахливим і закликав притягнути винних до відповідальності
Президент України Володимир Зеленський 14 квітня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Говорили про ситуацію на фронті
Про це президент повідомив у Telegram.
Зеленський також обговорив із Сунаком оборонні потреби України та посилення підтримки, про заплановані міжнародні заходи.
Водночас видання Sky News зазначає, що Сунак назвав відео зі стратою військового ЗСУ жахливим і закликав притягнути винних до відповідальності.
"Лідери також обговорили зусилля щодо прискорення військової підтримки України, і прем'єр-міністр сказав, що Велика Британія та її союзники повинні продовжувати забезпечувати Україну, щоб вона могла розвивати свої успіхи на полі бою", - цитує видання речника Даунінг-стріт.
"Це включало підвищення оперативної сумісності з НАТО як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - додали у Сунака.
Наприкінці розмови лідери домовилися "залишатися в тісному контакті".
- Увечері 11 квітня у мережі поширили відео, на якому російські окупанти страчують чоловіка, називаючи його українським військовим. СБУ розпочала розслідування.
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