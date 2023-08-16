Супровід рідних під час лікування за кордоном: що потрібно знати

Про це інформує МОЗ.

З початку повномасштабної війни Росії проти України, МОЗ співпрацює з Єврокомісією, ВООЗ, урядом Польщі, БО "Лікарі без кордонів", БФ "Медична місія" та транспортними бригадами парамедиків з Польщі, Німеччини та інших країн для забезпечення медичної евакуації постраждалих українців до закордонних клінік. У спеціалізованих клініках Європи українські пацієнти отримують необхідне лікування та медичну допомогу. Завдяки такій співпраці вже було евакуйовано 4 тис. українців.

До закордонних клінік направляють, переважно, дітей та дорослих з мінно-вибуховими та опіковими травмами, а також пацієнтів, яким потрібна високоспеціалізована медична допомога.

Повідомляється, що кожен випадок медичної евакуації потребує індивідуального підходу, особливо коли мова йде про пацієнтів, які потребують допомоги та підтримки через важкий стан або необхідність у післяопераційному догляді. Цивільних пацієнтів такого типу можуть супроводжувати родичі або близькі особи, за умови, що вони належать до категорій осіб, яким дозволено перетинати кордон.

Дозволено виїжджати за кордон:

жінкам, які не працюють на державній службі та не є військовослужбовицями;

чоловікам, старші за 60 років;

чоловікам, які виключені з військового обліку;

чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

особам з інвалідністю та неповнолітнім.

Людей з інвалідністю супроводжувати для лікування за кордоном за наявності відповідних документів можуть:

чоловік чи дружина (незалежно від групи інвалідності);

діти (можуть супроводжувати одного зі своїх батьків чи батьків дружини/чоловіка з інвалідністю I чи II групи), для цього необідний додатково одного із документів: підтвердження спільного проживання; акт встановлення факту здійснення догляду або документ про отримання компенсації на догляд;

особи, які здійснюють постійний догляд за громадянами з інвалідністю I чи II групи;

батьки, опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи.

Також є випадки, коли евакуюють на лікування людей, в яких є діти, тоді можливі кілька варіантів:

якщо матір поранена, а законних підстав для перетину кордону чоловіка немає, то з жінкою і дитиною їде той, хто буде за нею доглядати та має підстави для виїзду;

якщо ж поранено батька, то дружина з дитиною можуть супроводжувати його на лікування;

якщо є можливість залишити дитину з батьком чи матір’ю або родичами, то тоді дитина залишається в Україні.

Більш детально про алгоритм медичної евакуації за посиланням.