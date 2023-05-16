У Польщі відкрили медцентр для обслуговування українських біженців
У Варшаві запрацював новий Центр медичного обслуговування громадян України, які прибули до Польщі через воєнні дії
Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Українські біженці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, можуть пройти діагностику й отримати амбулаторне лікування у межах первинної медико-санітарної допомоги.
Також надаються деякі види спеціалізованої допомоги, зокрема лабораторна та візуалізаційна діагностика, вакцинація дорослих і дітей, а також консультації педіатра, гінеколога, хірурга, психолога.
Записатися можна за телефонами 261 817 852 або безпосередньо в реєстратурі закладу за адресою: місто Варшава, вул. Szaserów, 128.
Центр медобслуговування шукачів притулку працює з понеділка до п’ятниці з 08:00 до 14:00.
- Наприкінці березня стало відомо, що Варшава розглядає запровадження обов'язкового відвідування польських шкіл дітьми-біженцями, які навчаються дистанційно. До заходів вдадуться, якщо війна продовжиться.
- До польських шкіл не ходять близько 56% дітей, які переїхали до країни після початку повномасштабної війни. За останні пів року 10 тисяч, або понад 8% українських учнів середніх шкіл вибули із системи освіти Польщі.
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