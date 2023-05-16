У Польщі відкрили медцентр для обслуговування українських біженців

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Українські біженці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, можуть пройти діагностику й отримати амбулаторне лікування у межах первинної медико-санітарної допомоги.

Також надаються деякі види спеціалізованої допомоги, зокрема лабораторна та візуалізаційна діагностика, вакцинація дорослих і дітей, а також консультації педіатра, гінеколога, хірурга, психолога.

Записатися можна за телефонами 261 817 852 або безпосередньо в реєстратурі закладу за адресою: місто Варшава, вул. Szaserów, 128.

Центр медобслуговування шукачів притулку працює з понеділка до п’ятниці з 08:00 до 14:00.