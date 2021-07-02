Суркіс спростував інформацію про солідну компенсацію від УЄФА за травму Бесєдіна на Євро-2020

Про це повідомляє "Фокус".



За словами Суркіса, УЄФА відшкодує лише заробітну плату.



"Є регламентні норми. УЄФА бере на себе зарплату футболіста до моменту його повернення на поле. А ось ці плітки, що платять 20 тис. в день - це все не відповідає дійсності. Якщо через 28 днів футболіст не відновився після пошкодження, УЄФА виплачує його зарплату. Повірте мені, я б краще сам заплатив будь-які гроші, тільки щоб Бесєдін був здоровий і допомагав нашій команді. Деякі люди підносять цю ситуацію таким чином, ніби "Динамо" на цьому щось заробить. Ми сумуємо, нам важливіше футболіст, ніж будь-які гроші", - сказав Ігор Суркіс.

Згідно з правилами УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій), "Динамо" отримає грошову компенсацію за травму Бесєдіна. Вона передбачена у випадках, коли футболіст, який отримав травму в матчі турніру під егідою УЄФА, вибуває на термін понад 28 днів.

Артем Бесєдін травмувався у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. 25-річний гравець вже прибув до Києва, де пройшов поглиблене обстеження. За словами лікаря "Динамо" Андрія Шморгуна, у форварда значне ушкодження колінного суглоба. За попередньою інформацією, нападнику належить консервативне лікування. Термін відновлення - близько шести місяців.

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