Суркіс спростував інформацію про солідну компенсацію від УЄФА за травму Бесєдіна на Євро-2020
Президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував інформацію, що УЄФА платитиме 20 тис. євро в день, поки Артем Бесєдін не відновиться від травми
Про це повідомляє "Фокус".
За словами Суркіса, УЄФА відшкодує лише заробітну плату.
"Є регламентні норми. УЄФА бере на себе зарплату футболіста до моменту його повернення на поле. А ось ці плітки, що платять 20 тис. в день - це все не відповідає дійсності. Якщо через 28 днів футболіст не відновився після пошкодження, УЄФА виплачує його зарплату. Повірте мені, я б краще сам заплатив будь-які гроші, тільки щоб Бесєдін був здоровий і допомагав нашій команді. Деякі люди підносять цю ситуацію таким чином, ніби "Динамо" на цьому щось заробить. Ми сумуємо, нам важливіше футболіст, ніж будь-які гроші", - сказав Ігор Суркіс.
Згідно з правилами УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій), "Динамо" отримає грошову компенсацію за травму Бесєдіна. Вона передбачена у випадках, коли футболіст, який отримав травму в матчі турніру під егідою УЄФА, вибуває на термін понад 28 днів.
Артем Бесєдін травмувався у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. 25-річний гравець вже прибув до Києва, де пройшов поглиблене обстеження. За словами лікаря "Динамо" Андрія Шморгуна, у форварда значне ушкодження колінного суглоба. За попередньою інформацією, нападнику належить консервативне лікування. Термін відновлення - близько шести місяців.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- 30 червня стало відомо, що травмований Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020.
- 1 липня повідомлялось, що УЄФА платитиме "Динамо" 20 тис. євро за кожен день відновлення форварда збірної України Артема Бесєдіна від травми, яку він отримав на Євро-2020.
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