Сурков заявив, що при розробці Мінських угод не розраховував на їхнє виконання
Колишній помічник президента РФ Владислав Сурков зізнався, що при розробці Мінських угод не планував, що Росія буде їх виконувати
Про це він розповів в інтерв'ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову, пишуть росЗМІ.
Опубліковане інтерв'ю складається з чотирьох питань, на які колишній помічник президента РФ відповідає або так, або ні. На питання про те, чи планував під час роботи над Мінськими угодами Сурков те, що їх будуть виконувати, він відповів заперечно.
Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав РБК, що Кремль планував змусити Київ виконувати угоди, а сам такого наміру не мав.
"Природньо основне завдання було - все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання. Зараз ми розуміємо, що ніхто цього не збирався робити. Тому краще детально уточнювати у Суркова, що він мав на увазі", - сказав Пєсков.
- У 2021 році Сурков казав, що Україну "можна повернути тільки силою".
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