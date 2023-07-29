Суровікіна може коли-небудь і випустять із в'язниці, а от Гіркіна приб'ють, - Піонтковський
Знаковий політолог з Вашингтона Андрій Піонтковський зазначив, що у Росії двовладдя: ті, хто тримає у темниці Суровікіна – найближчі прихильники Путіна, а Гіркіна арештував інший центр сили, рупором якого є Пригожин
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Дуже багато неправильних оцінок щодо причин арешту Гіркіна. Доходить до того, що ось десь він там недостатньо шанобливо відгукнувся про Кабаєву, але Путіну, вибачте, наплювати на цю Кабаєву. Зараз набагато важливіші ставки. Гіркін - найвірніший прихильник Путіна. Ми ж пам'ятаємо, як в найтяжчий час Гіркін казав, що при всіх його претензіях до Путіна, але він дав правильну оцінку бунту Пригожина. Говорячи, що Пригожин рупор набагато впливовішої сили тих людей, які хочуть закінчити війну капітуляцією і виходом з війни. Він розповідав правду про Пригожина. Ну, і щоб уже відповісти на всі запитання одразу, я скажу, що за його спиною стояв ніхто інший, як Юрій Ковальчук, найближчий друг Путіна", - розповів політолог.
Андрій Піонтковський додав, що Ковальчук був ідеологом не тільки війни в Україні, але й світової війни. Він навіював Путіну ідеї про світове панування, про перемогу над Заходом, про реванш за поразку Радянського Союзу.
"Зараз Ковальчук зрозумів, що цю війну програно. Хоча вона була вже програна у перший тиждень війни, коли Путін не зміг взяти Київ. І він розуміє, що треба рятувати те, що є, величезну власність. А проблему для них, для цієї "партії почесної капітуляції", становить десь 10-15% російського населення, які є Z-долбанутими. А основне населення пасивне. Ну от, треба працювати з цими 10-15% упоротих. Так от Пригожин з ними й працює, працював і продовжує", - пояснив Піонтковський.
Публіцист зауважив, що саме це і викриває Гіркін у своїй лекції від 12 липня, а через 2 дні його арештували.
"Його заарештувала інша партія. Я ж кажу, що в Росії двовладдя. Ті, хто тримає у темниці та мучать Суровікіна – це найближчі прихильники Путіна. Саме партія "почесної нічиєї", за те, що він явно співчував Пригожину. А ось самого Гіркіна заарештувала і доб'є, звісно, у в'язниці інша партія - ця партія "почесної капітуляції", яку він гучно намагався викрити, звертаючись до тих самих упоротих патріотів. Але чоловіку пропонували довічне в Гаазі у прекрасній комфортній камері з інтернетом, бібліотекою, басейном. Гіркін би прекрасно провів залишок життя у цій камері. А у Росії його теж засудили до довічного ув'язнення, ось тільки це довічне буде коротшим. Запевняю вас, Суровікіна може коли-небудь і випустять із в'язниці, а от Гіркіна вони приб'ють", - сказав пан Андрій.
Що відомо про арешт Гіркіна
21 липня про нібито затримання Гіркіна повідомило російське агентство РБК. Зазначалося, що співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова з дому вдень. У його квартирі працівники слідчого комітету проводять обшук. У російському ЗМІ повідомили, що за попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК Вагнера.
Згодом на Telegram-каналі Гіркіна з'явилося повідомлення нібито від його дружини Мирослави Регінської. За її словами, про місцеперебування чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив. У момент затримання жінки не було вдома. Від друзів їй вдалося з'ясувати, що Гіркіну висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону назвав затримання Гіркіна "особливостями путінського режиму". За його словами, Гіркін ніколи не був самостійною фігурою. Його затримання свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.
Увечері того ж дня російський суд відправив Гіркіна у СІЗО. Зазначалося, що Міщанський суд заарештував Стрєлкова за звинуваченням у закликах до здійснення екстремістської діяльності. BBC повідомляє, що його відправили у СІЗО до 18 вересня.
Крім цього, у Москві біля Міщанського суду, де арештували Ігоря Стрєлкова, затримали колишнього співробітника так званого міноборони ДНР Павла Губарєва.
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