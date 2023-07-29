Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Дуже багато неправильних оцінок щодо причин арешту Гіркіна. Доходить до того, що ось десь він там недостатньо шанобливо відгукнувся про Кабаєву, але Путіну, вибачте, наплювати на цю Кабаєву. Зараз набагато важливіші ставки. Гіркін - найвірніший прихильник Путіна. Ми ж пам'ятаємо, як в найтяжчий час Гіркін казав, що при всіх його претензіях до Путіна, але він дав правильну оцінку бунту Пригожина. Говорячи, що Пригожин рупор набагато впливовішої сили тих людей, які хочуть закінчити війну капітуляцією і виходом з війни. Він розповідав правду про Пригожина. Ну, і щоб уже відповісти на всі запитання одразу, я скажу, що за його спиною стояв ніхто інший, як Юрій Ковальчук, найближчий друг Путіна", - розповів політолог.

Андрій Піонтковський додав, що Ковальчук був ідеологом не тільки війни в Україні, але й світової війни. Він навіював Путіну ідеї про світове панування, про перемогу над Заходом, про реванш за поразку Радянського Союзу.

"Зараз Ковальчук зрозумів, що цю війну програно. Хоча вона була вже програна у перший тиждень війни, коли Путін не зміг взяти Київ. І він розуміє, що треба рятувати те, що є, величезну власність. А проблему для них, для цієї "партії почесної капітуляції", становить десь 10-15% російського населення, які є Z-долбанутими. А основне населення пасивне. Ну от, треба працювати з цими 10-15% упоротих. Так от Пригожин з ними й працює, працював і продовжує", - пояснив Піонтковський.

Публіцист зауважив, що саме це і викриває Гіркін у своїй лекції від 12 липня, а через 2 дні його арештували.

"Його заарештувала інша партія. Я ж кажу, що в Росії двовладдя. Ті, хто тримає у темниці та мучать Суровікіна – це найближчі прихильники Путіна. Саме партія "почесної нічиєї", за те, що він явно співчував Пригожину. А ось самого Гіркіна заарештувала і доб'є, звісно, у в'язниці інша партія - ця партія "почесної капітуляції", яку він гучно намагався викрити, звертаючись до тих самих упоротих патріотів. Але чоловіку пропонували довічне в Гаазі у прекрасній комфортній камері з інтернетом, бібліотекою, басейном. Гіркін би прекрасно провів залишок життя у цій камері. А у Росії його теж засудили до довічного ув'язнення, ось тільки це довічне буде коротшим. Запевняю вас, Суровікіна може коли-небудь і випустять із в'язниці, а от Гіркіна вони приб'ють", - сказав пан Андрій.