Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал У Москві під час акції на підтримку Гіркіна затримали колаборанта Губарєва, - росЗМІ

У Москві під час акції на підтримку Гіркіна затримали колаборанта Губарєва, - росЗМІ

21 липня, 2023 п'ятниця
20:35
Кримінал Павло Губарєв

У Росії біля Міщанського суду, де арештували Ігоря Стрєлкова, затримали колишнього співробітника так званого міноборони ДНР Павла Губарєва

Про це повідомляє тг-канал Baza.

Зазначається, що колаборанта Губарєва затримали за одиночний пікет. Він виступав з промовою перед людьми й вимагав свободи для Ігоря Стрєлкова.

Вони разом є членами "Клубу розлючених патріотів" - організації, що об'єднує "патріотів", незадоволених ходом справ у СВО.

Довідка.

Павло Губарєв - один із перших лідерів проросійських протестів на Донбасі у 2014 році та колишній "народний губернатор" Донецької області, який відповідав також за вербування до "народної міліції ДНР".

Арешт Ігоря Гіркіна

Російські ЗМІ 21 липня заявили, що правоохоронці РФ нібито затримали терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Зазначається, що співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова з дому вдень. У його квартирі працівники слідчого комітету проводять обшук.

Згодом на Telegram-каналі Гіркіна з'явилося повідомлення нібито від його дружини Мирослави Регінської. 

Натомість представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону назвав затримання Гіркіна "особливостями путінського режиму".

За його словами, Гіркін ніколи не був самостійною фігурою. Його затримання свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.

Згодом Міщанський суд заарештував Гіркіна за звинуваченням у закликах до здійснення екстремістської діяльності. Його відправили у СІЗО до 18 вересня.


 

Світ
Росія
окуповані території
колаборанти
Читайте також:
Карта бойових дій_1107
19 липня, 2023 середа
Найближчим часом окупанти вийдуть з Бахмута й здадуться, - боєць батальйону "Свобода" Іваночко
ПВК Вагнера
20 липня, 2023 четвер
У Білорусі сталася сутичка між ПВК Вагнера та прикордонниками, - ЦНС
путін пригожин
20 липня, 2023 четвер
Шеф MI-6 заявив, що Путін уклав угоду з Пригожиним, "аби врятувати свою шкуру"
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.34
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
21 липня
21:12
Новини компаній
Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат відзначає 15-річчя і планує участь у відбудові України
21:10
Оновлено
Ердоган
Зеленський обговорив з Ердоганом продовження "зернової угоди"
21:01
Ексклюзив
Путін
Путін не може програти Україні, тому війна РФ проти НАТО цілком реальна, - експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Хара
20:56
Путін
Прокуратура ПАР отримала ордер на арешт Путіна
20:47
Аналітика
Сергій Згурець
Захист Миколаєва та Одеси, динаміка наступу на півдні: воєнні підсумки тижня
20:41
ООН
ООН: третина території України забруднена мінами та іншими боєприпасами
20:07
Володимир Зеленський
Зеленський підписав зміни до закону про імміграцію
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Путін вже не зможе одягнутися
19:37
Оновлено
Ігор Гіркін
У РФ терориста Гіркіна заарештували за звинуваченням в екстремізмі
19:33
Дмитро Рибаков
На війні загинув український журналіст, боєць ЗСУ Дмитро Рибаков
19:17
Ексклюзив
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Лукашенко не має жодного контролю над вагнерівцями в Білорусі, - засновник "Білого легіону" Бульба
19:15
Війна проти Росії ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося щонайменше 33 бойових зіткнення, - Генштаб
19:12
Міністерство оборони України
Міноборони відповіло на публікацію про нібито розкрадання західної зброї, наданої Україні
19:10
Огляд
"Оппенгеймер"
"Залізні метелики" ще болять: що подивитися на вихідних
19:01
Зеленський
"Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів": Зеленський відреагував на останні атаки РФ
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 513 дня війни: виробництво боєприпасів для дронів та ще більше Leopard для ЗСУ
18:41
єврейська громада україни
Єрусалим вимагає від розвідки РФ припинити дезінформацію ізраїльського суспільства
18:33
Вакцинація
Бельгія утилізує прострочені Covid-вакцини та медзасоби на €131 млн
18:15
Дмитро Медведєв
"Можуть здохнути": Медведєв пригрозив Боррелю голодом у Європі за невиконання вимог РФ щодо торгівлі зерном
18:10
РФ заявила, що оглядатиме судна в Чорному морі
18:03
OPINION
Юрій Бутусов
Нам потрібна зброя, а не новорічні комедії
17:49
дощь, гроза, парасоля, негода
Зливи, шквали, град і подальше прояснення: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
17:45
Rheinmetall
Rheinmetall заявила про намір продовжувати співпрацю з Україною, попри погрози РФ
17:41
Оновлено
обстріл
Ракетна атака РФ 21 липня: пошкоджено важливий об'єкт інфраструктури на Одещині, на Чернігівщині загинули дві людини
17:33
міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро
Міністр закордонних справ Гватемали приїхав до України
17:26
український безпілотник Punisher
Україна взяла на озброєння 28 моделей БпЛА власного виробництва
17:25
Партнерський матеріал
цистит, лікар
Що таке цистит та які продукти його провокують: лікарі розповіли про одну з найпоширеніших в Україні хвороб
17:25
в'язниця
Майже 9 років ув'язнення отримав житель Дніпропетровщини, який здавав окупантам місця базування ЗСУ
17:11
Оновлено
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко
Стефанчук: відставку Ткаченка Рада розгляне на найближчому пленарному засіданні
17:10
Обстріл Донеччини
Міноборони Естонії назвало мету, з якою РФ посилила обстріли Харківщини, Донеччини й Луганщини
17:06
OPINION
Ростислав Павленко
Опозиція — не карикатура на "колишніх"
17:05
Тоні Беннетт
Американський естрадний співак Тоні Беннетт помер у 96 років
16:42
БЕБ, Бюро економічної безпеки
Ефективність роботи БЕБ: тиск на бізнес та збагачення родини Едуарда Федорова, - спецматеріал Еспресо
16:32
Обстріл
Росіяни вбили двох дітей і поранили літню жінку, обстрілявши селище на Донеччині
16:28
Ексклюзив
російські війська
Росіяни не певні у своїх фортифікаціях на півдні, не виключений "акт доброї волі" наприкінці осені, - експерт Defense Express Киричевський
16:28
Мандрівник із Франції незаконно перетнув кордон з Україною
Збився з маршруту: мандрівник із Франції незаконно перетнув кордон України
16:28
прапори України та США
Україна отримала від США три резервні генератори для АЕС
16:20
Ексклюзив
Всіма мінами, які накопичував СРСР, а потім РФ, зараз мінують окуповані території, - пресофіцер 128-ї окремої бригади Сил ТрО Курбатов
16:20
Ердоган і Путін
Ердоган висловив упевненість у продовженні "зернової угоди" та розповів про контакти з РФ щодо неї
16:16
пшениця зерно
В Україні намолотили майже 5,9 млн тонн зерна нового врожаю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV