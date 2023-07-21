У Москві під час акції на підтримку Гіркіна затримали колаборанта Губарєва, - росЗМІ

Про це повідомляє тг-канал Baza.

Зазначається, що колаборанта Губарєва затримали за одиночний пікет. Він виступав з промовою перед людьми й вимагав свободи для Ігоря Стрєлкова.

Вони разом є членами "Клубу розлючених патріотів" - організації, що об'єднує "патріотів", незадоволених ходом справ у СВО.

Довідка.

Павло Губарєв - один із перших лідерів проросійських протестів на Донбасі у 2014 році та колишній "народний губернатор" Донецької області, який відповідав також за вербування до "народної міліції ДНР".

Арешт Ігоря Гіркіна

Російські ЗМІ 21 липня заявили, що правоохоронці РФ нібито затримали терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Зазначається, що співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова з дому вдень. У його квартирі працівники слідчого комітету проводять обшук.

Згодом на Telegram-каналі Гіркіна з'явилося повідомлення нібито від його дружини Мирослави Регінської.

Натомість представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону назвав затримання Гіркіна "особливостями путінського режиму".

За його словами, Гіркін ніколи не був самостійною фігурою. Його затримання свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.

Згодом Міщанський суд заарештував Гіркіна за звинуваченням у закликах до здійснення екстремістської діяльності. Його відправили у СІЗО до 18 вересня.



