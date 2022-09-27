"Суспільне мовлення" – одна з найбільш вдалих реформ, яку зараз намагаються повністю зруйнувати, - нардеп Андрій Осадчук
Народний депутат України Андрій Осадчук зазначив, що фінансування "Суспільного мовлення" передбачене законодавством України, зокрема держава повинна щорічно виділяти на мовника майже 4 млрд грн
Про це він розповів в ефірі Еспресо.
Згідно із Законом "Про Суспільне телебачення та радіомовлення" фінансова підтримка "Суспільного телебачення" має становити 0,2% видатків загального фонду державного бюджету України за попередній рік. Однак у проєкті Держбюджету-2023 зменшили видатки на культурну та медійну сфери, зокрема на "Суспільне".
"Суспільне" було одною з найбільш вдалих реформ, яку зараз насправді намагаються повністю зруйнувати. Ще раз, з одного боку, – політичним втручанням у його роботу, а з іншого, – фінансами. Далі просто не хочуть давати гроші, і зараз ми подивимося, чим закінчиться бюджетний процес, бо фінансування "Суспільного" передбачене законом", - сказав Андрій Осадчук.
Народний депутат України зазначив, що згідно з законом "Суспільному" держава має виділяти 4 млрд грн на рік, щоб повністю забезпечити функціонування такого великого господарства.
"У законі є формула, і за цією формулою їм там належить ледь не 4 млрд грн на рік, тому що дійсно, це величезне господарство, яке можна і треба розвивати, щоб мати незалежного, альтернативного мовника, оскільки це є в усіх пристойних європейських країнах. І це можна робити запросто, зекономивши гроші на проєктах, які втратили свій сенс", - повідомив він.
- 13 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік та направив його до Верховної Ради на розгляд.
- У проєкті Держбюджету-2023 зменшили видатки на культурну та медійну сфери, зокрема на "Суспільне". Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України складає 1 млрд 504 млн 236,5 тис грн. Це все видатки споживання, на видатки розвитку (капітальні видатки) коштів немає.
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