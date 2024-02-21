Американська порнозірка Кейні Лінн Картер вчинила суїцид

Про це пише Daily Mail.

36-річна порноакторка і танцівниця екзотичних танців Кейні Лінн Картер покінчила життя самогубством. Згідно з інформацією, поширеною сторінкою GoFundMe, вона померла у себе вдома.

"На жаль, попри всі її численні дивовижні досягнення та таланти, Кейні роками боролася з проблемами психічного здоров’я. Однак навіть у свої найтемніші дні вона все одно з’являлася в студії, завжди готова вчитися, робити внесок, ставати кращою в будь-якій незначній мірі, на яку могла спромогтися", — сказали її подруги Рейчел і Меган.

Вони відкрили збір коштів на похорон Картер.

"Наскільки самотньою вона, безсумнівно, почувалася в межах власної свідомості, вона продовжувала докладати зусиль, щоб показатися своїм друзям і оточенню, які піклувалися про неї. Вона вела свої власні битви з тією ж наполегливістю та енергією, які виявляла в усіх інших сферах свого життя, з якомога більшою силою", — зауважили вони.

Картер почала працювати в індустрії порнографії на початку 2000-х і знялася в таких фільмах, як "Офіційна пародія на мовчання ягнят" і "Не одружені з дітьми XXX". Її кілька разів номінували на премію Adult Video News. У 2011 році вона була номінована як найкраща виконавиця року, а у 2010 році як найкраща нова зірка.

В останній публікації Картер в Instagram 10 лютого вона опублікувала фотографію в бікіні на пляжі з підписом "Привіт із Флориди".

У 2019 році вона переїхала з Лос-Анджелеса до Огайо та зайнялася танцями на пілоні. Картер відкрила власну студію танців на пілоні в Акроні під назвою Alchemy Pole Fitness.



