Андрій Шевченко привіз "Золотий м'яч" в Україну: його інсталювали в Києві, планується турне країною
Президент Української асоціації футболу та легендарний футболіст Андрій Шевченко привіз до України свій "Золотий м'яч", отриманий 20 років тому
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.
Двадцять років тому, у грудні 2004-го, Андрій Шевченко отримав найпрестижнішу нагороду у світі футболу - "Золотий мʼяч". Він став першим і залишається єдиним українцем, який здобув нагороду за часів незалежності. На річницю відзнаки Шевченко привіз трофей з Італії в Україну. Його виставили у Києві в парку ім. Тараса Шевченка.
"Це один із захопливих моментів моєї кар’єри. Я радий, що сьогодні "Золотий м'яч" у Києві та що він вирушить далі - у подорож українськими містами, щоб надихати дітей займатися футболом. Щоб нагадувати - зусилля та наполегливість дають результат. Щоб доводити — все можливо, якщо ти справді любиш те, що робиш. Вірю, що в Україні вже підростає наступний володар "Золотого м’яча"", - зазначив Андрій Шевченко, президент Української асоціації футболу.
"Золотий м’яч" буде у Києві до 15 грудня. Згодом трофей повезуть Україною - зокрема він буде у Краматорську, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові та рідному для Андрія Шевченка Яготині. У кожному місті нагорода буде виставлена на центральному залізничному вокзалі й доступна для всіх охочих.
- Британське видання FourFourTwo склало рейтинг найбільших "пограбувань" в історії вручення "Золотого м'яча". Друге місце у списку посів Андрій Шевченко.
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