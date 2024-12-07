Андрій Шевченко привіз "Золотий м'яч" в Україну: його інсталювали в Києві, планується турне країною

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Двадцять років тому, у грудні 2004-го, Андрій Шевченко отримав найпрестижнішу нагороду у світі футболу - "Золотий мʼяч". Він став першим і залишається єдиним українцем, який здобув нагороду за часів незалежності. На річницю відзнаки Шевченко привіз трофей з Італії в Україну. Його виставили у Києві в парку ім. Тараса Шевченка.

"Це один із захопливих моментів моєї кар’єри. Я радий, що сьогодні "Золотий м'яч" у Києві та що він вирушить далі - у подорож українськими містами, щоб надихати дітей займатися футболом. Щоб нагадувати - зусилля та наполегливість дають результат. Щоб доводити — все можливо, якщо ти справді любиш те, що робиш. Вірю, що в Україні вже підростає наступний володар "Золотого м’яча"", - зазначив Андрій Шевченко, президент Української асоціації футболу.

"Золотий м’яч" буде у Києві до 15 грудня. Згодом трофей повезуть Україною - зокрема він буде у Краматорську, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові та рідному для Андрія Шевченка Яготині. У кожному місті нагорода буде виставлена на центральному залізничному вокзалі й доступна для всіх охочих.