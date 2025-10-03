Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Апеляційна палата ВАКСу залишила запобіжний захід співзасновниці Stolitsa Group Молчановій без змін — застава 100 млн грн
Ексклюзив

Апеляційна палата ВАКСу залишила запобіжний захід співзасновниці Stolitsa Group Молчановій без змін — застава 100 млн грн

Дар'я Тарасова
3 жовтня, 2025 п'ятниця
12:38
Суспільство апеляція у справі Владислави Молчанової

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення про заставу в 100 млн грн для Владислави Молчанової. Співзасновниця Stolitsa Group каже, що не має змоги заплатити цю суму

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

3 жовтня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядала апеляцію у справі Владислави Молчанової про "Столичний" ринок. Апеляційна палата залишила запобіжний захід без змін. Раніше ВАКС обрав запобіжний захід співзасновниці компанії Stolitsa Group Владиславі Молчановій у вигляді застави в розмірі 100 млн грн.

Виступаючи в залі суду, Молчанова заперечувала підозру і просила співпрацювати зі слідством.

апеляція у справі Владислави Молчанової

фото: Катерина Галко

 

"Я не розумію підозру мені, не розумію заставу мені. Я дуже прошу дати мені можливість співпрацювати зі слідством, довести свою невинуватість у цій справі. Я прошу, щоб я дала особисте зобовʼязання. Мої поважні поручителі готові поручитися, що я буду виконувати згідно з законом усі необхідні дії, щоб допомагати слідству знайти правду і розібратися в цій ситуації", - звернулася підприємиця до суду.

По завершенню суду Молчанова у коментарі для ЗМІ зауважила, що була впевнена в іншому рішенні суду.

"Платити я ці гроші не буду, бо не маю такої можливості. Тепер, мабуть, буде клопотання прокуратури про взяття мене під варту", - додала Владислава Молчанова.

9 вересня у ВАКС відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу для співзасновниці Stolitsa Group Молчанової. Під стінами будівлі зібралися люди, щоб підтримати Владиславу Молчанову.

Раніше НАБУ та САП повідомляли, що викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн. До реалізації оборудки, за інформацією НАБУ, причетні колишній народний депутат України від "Партії регіонів" та підконтрольні йому дві людини, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України.

Теги:
Новини
Україна
НАБУ
новини Києва
Суд
Читайте також:
Автор Катерина Ганжа
26 вересня, 2025 п'ятниця
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
мобілізація, військовий квиток
Автор Валентин Бадрак
1 жовтня, 2025 середа
Чому потрібна термінова ревізія мобілізації
Автор Микола Княжицький
2 жовтня, 2025 четвер
Путін готовий фінансувати війну навіть ціною руйнації економіки РФ
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 48.06
    Продаж 48.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
3 жовтня
13:29
Білий Дім
У Білому домі склали перелік установ для масових звільнень на тлі шатдауну, - CNN
12:52
осінь дощ
Найхолодніше — на заході, а найтепліше — на сході: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на вихідних
12:52
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через атаки РФ є пошкодження енергообʼєктів: стан енергосистеми 3 жовтня
12:42
Ексклюзив
російська дезінформація
У Польщі російська дезінформація постійно розпалює ворожнечу в соцмережах проти України, - польський історик Адамський
12:29
на фото: супутник ALOS-3
РФ щотижня глушить британські військові супутники, — глава Космічного командування Великої Британії
12:22
Анна Нетребко
У Румунії скасували виступ путіністки Нетребко
12:00
OPINION
Легалізуйте військових винахідників!
11:32
Військовий оглядач знайшов зв’язок між ударами по російських НПЗ і просуванням окупантів на фронті
11:27
сили ППО
Повітряні сили вночі 3 жовтня знешкодили 320 цілей противника
11:27
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 3 жовтня: на Полтавщині постраждала критична інфраструктура
11:26
Ексклюзив
ракетний комплекс "Іскандер-М"
Авіаексперт Криволап: Росія модернізувала алгоритми балістичних ракет - перехоплення системою Patriot значно ускладнилося
10:49
пожежа на нафтопереробному заводі Chevron
На НПЗ в Лос-Анджелесі пролунали вибухи, спалахнула велика пожежа
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
План фон дер Ляєн щодо "стіни дронів" зіштовхується з реаліями ЄС, а поставки Tomahawk Україні малоймовірні. Акценти світових ЗМІ 3 жовтня
10:31
удар РФ, Харківщина
На Харківщині близько 13 тис. свиней загинули через атаку БПЛА
10:20
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:18
Ексклюзив
За результатами опитування, 88% українців підтримують стратегічну українізацію, - Шпак
10:10
Ексклюзив
Сенс Банк
Держава готує продаж "Сенс банку", який раніше належав російським олігархам: чому це логічний процес та що про це кажуть експерти
10:05
OPINION
У дискусіях про безпеку Європи не повинно бути "хороших росіян"
09:55
безпілотник
Україна передасть США технології виробництва і застосування дронів в обмін на роялті або інші можливості, - WSJ
09:42
Ryanair
В Ryanair закликали збивати російські дрони, що порушують європейський повітряний простір
08:29
Ексклюзив
ЗАЕС
Це трюк у стилі КДБ: експерт з енергетики Омельченко про ризики на окупованій ЗАЕС
08:28
Анонс
"Рух" в УПЛ
УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру
08:28
У NASA знайшли нові докази, що супутник Сатурна Енцелад може підтримувати життя
08:09
Оновлено
Український зенітний комплекс «Бук-М1» з ракетами RIM-7 Sea Sparrow
За минулу добу на фронті відбулось 162 бої: майже півсотні з них на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Сварка Мерца й Орбана: Європа ставить угорського прем'єра на місце
07:57
Огляд
Кремль москва
Війна конфіскацій: Кремль може експропріювати іноземні активи в Росії, якщо ЄС надасть Україні репараційну позику
07:15
втрати окупантів
РФ за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових
07:04
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців
06:26
валізи в аеропорту
Аеропорт Мюнхена скасував понад десяток рейсів через появу невідомих дронів
06:05
Хезбола, Ліван
США виділили Лівану $230 млн в рамках роззброєння "Хезболли", - Reuters
00:33
Оновлено
"Шахтар"
Ліга конференцій: "Шахтар" здобув перемогу над "Абердіном"
00:20
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Угорщина не боїться РФ, оскільки є членом НАТО і ЄС
2025, четвер
2 жовтня
23:47
РФ на ЗАЕС навмисно вимкнула електроенергію, аби підʼєднати її до своєї мережі, – Сибіга
22:22
Олександр Сирський
У вересні РФ використала майже 6,9 тис. БПЛА для атак на Україну, - Сирський
21:54
Ексклюзив
Tomahawk
Важлива не модифікація, а кількість ракет Tomahawk, які можуть передати Україні, - експерт з авіації Романенко
21:42
Оновлено
"Динамо" - "Крістал Пелес", Ліга конференцій, Владислав Дубінчак
"Динамо" програло "Крістал Пелесу" у стартовому матчі Ліги конференцій
21:08
путін
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На ТОТ росіяни хочуть карати батьків за навчання дітей в українських школах онлайн
20:48
Ексклюзив
Ігор Лапін
Путін успішно продає страх нашим західним партнерам, - офіцер ЗСУ Лапін
20:06
Володимир Путін
"Ну розберіться тоді з ним": Путін відповів Трампу, який назвав його паперовим тигром
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV