Апеляційна палата ВАКСу залишила запобіжний захід співзасновниці Stolitsa Group Молчановій без змін — застава 100 млн грн

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

3 жовтня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядала апеляцію у справі Владислави Молчанової про "Столичний" ринок. Апеляційна палата залишила запобіжний захід без змін. Раніше ВАКС обрав запобіжний захід співзасновниці компанії Stolitsa Group Владиславі Молчановій у вигляді застави в розмірі 100 млн грн.

Виступаючи в залі суду, Молчанова заперечувала підозру і просила співпрацювати зі слідством.

фото: Катерина Галко

"Я не розумію підозру мені, не розумію заставу мені. Я дуже прошу дати мені можливість співпрацювати зі слідством, довести свою невинуватість у цій справі. Я прошу, щоб я дала особисте зобовʼязання. Мої поважні поручителі готові поручитися, що я буду виконувати згідно з законом усі необхідні дії, щоб допомагати слідству знайти правду і розібратися в цій ситуації", - звернулася підприємиця до суду.

По завершенню суду Молчанова у коментарі для ЗМІ зауважила, що була впевнена в іншому рішенні суду.

"Платити я ці гроші не буду, бо не маю такої можливості. Тепер, мабуть, буде клопотання прокуратури про взяття мене під варту", - додала Владислава Молчанова.

9 вересня у ВАКС відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу для співзасновниці Stolitsa Group Молчанової. Під стінами будівлі зібралися люди, щоб підтримати Владиславу Молчанову.

Раніше НАБУ та САП повідомляли, що викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн. До реалізації оборудки, за інформацією НАБУ, причетні колишній народний депутат України від "Партії регіонів" та підконтрольні йому дві людини, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України.