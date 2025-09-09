У ВАКС обирають запобіжний захід для співзасновниці Stolitsa Group Молчанової

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова.

9 вересня у ВАКС триває засідання щодо обрання запобіжного заходу для співзасновниці Stolitsa Group Молчанової. Під стінами будівлі зібралися люди, щоб підтримати Владиславу Молчанову.

Раніше НАБУ та САП повідомляли, що викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн. До реалізації оборудки, за інформацією НАБУ, причетні колишній народний депутат України від "Партії регіонів" та підконтрольні йому дві людини, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України.

За словами адвоката Владислави Молчанової, захист "буде доводити абсурдність тієї підозри".

Сама Молчанова, коментуючи вручену їй підозру, заявила, що є "заручницею якоїсь великої історії".

"Я думаю, час покаже і дасть відповіді на всі питання. Ця справа була порушена в 2021 році — одне з виховань часів Януковича. Зараз її дістали і почали вручати підозри", - розповіла Молчанова.

Вона назвала це спецоперацією проти неї особисто і бізнесів, повʼязаних з нею.

"Це тиск на мене, на бізнеси. Згодом ми будемо мати відповіді", - вважає вона.

Молчанова також заявила, що з країни не виїжджала з початку повномасштабного вторгнення і виїжджати зараз не планує.

"Ніколи з таким не стикалася. Для мене дуже дивно і боляче, що таке відбувається в нашій країні", - додала Молчанова.

Біля будівлі ВАКС зібралися люди на підтримку Молчанової.

Під стінами ВАКСу зібралися люди, щоб підтримати Владиславу Молчанову, фото: Діана Польова

