Арахамія сказав, нащо Зеленський збирав фракцію "слуг" і про що говорили на зустрічі
У середу, 21 лютого, вперше з початку повномасштабного вторгнення відбулася зустріч фракції "Слуга Народу" з президентом України Володимиром Зеленським
Про це розповів голова фракції Давид Арахамія.
Він зазначив, що зустріч була запланована ще наприкінці минулого року. Та її не могли провести через щільний графік президента.
"Мета зустрічі - синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи. В цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії ми проводили щороку і до повномасштабного вторгнення. Це нормальна практика для всіх великих команд", - написав Арахамія.
Головними темами стали - фронт, економіка, допомога партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, - звдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.
"Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до Перемоги", - наголосив очільник фракції.
- Ввечері 20 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський 21 лютого скликає народних депутатів від "Слуги Народу" - вперше від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
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