Арахамія сказав, нащо Зеленський збирав фракцію "слуг" і про що говорили на зустрічі

Про це розповів голова фракції Давид Арахамія.

Він зазначив, що зустріч була запланована ще наприкінці минулого року. Та її не могли провести через щільний графік президента.

"Мета зустрічі - синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи. В цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії ми проводили щороку і до повномасштабного вторгнення. Це нормальна практика для всіх великих команд", - написав Арахамія.

Головними темами стали - фронт, економіка, допомога партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, - звдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.

"Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до Перемоги", - наголосив очільник фракції.