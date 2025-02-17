Арка над ЧАЕС насунулася на обʼєкт укриття, але тління матеріалу покрівлі немає, - голова Держатомрегулювання Коріков

Про це розповів голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков, передає кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

"За попередньою інформацією на 7 ранку сьогодні не виявлено тління матеріалу покрівлі. Арку будували на відстані від енергоблоку №4 (...) будували на землі - зараз вона насунута на блок №4, на обʼєкт укриття, і там навантаження досить велике", - сказав Коріков.

Він уточнив: на четвертому енергоблоці ЧАЕС збудований обʼєкт укриття, який за час експлуатації деградував - через це прийняли рішення звести зверху арку, яка б забезпечила ізоляцію обʼєкта.

За словами глави Держатомрегулювання, на обʼєкті укриття є нестабільні конструкції, які потребують або стабілізації, або демонтажу. Час експлуатації таких конструкцій триває до 2029 року.

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"Але з урахуванням того, що зараз обʼєкт укриття не виконує функцію з ізоляції - небезпека в нас знову актуалізувалася щодо нестабільних конструкцій блоку №4 і обʼєкта укриття", - додав він.

Головний держінспектор з ядерної та радіаційної безпеки підкреслив, що нині працює оперативний штаб з управління аварією 14 лютого.

"Пожежа розповсюдилася на значну територію оболонки й зараз фактично непрацездатні низка обладнання і системи, які були збудовані за індивідуальним проєктом, щоб забезпечити захист навколишнього середовища від рештків зруйнованого блоку №4. І зруйновано ряд систем, аби проводити подальші заходи з перетворення ЧАЕС на екологічну безпечну систему", - сказав Коріков.

Влучання російського дрона в енергоблок ЧАЕС

Російський БПЛА із фугасною бойовою частиною в ніч на 14 лютого влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Через це його було суттєво пошкоджено. Наступного дня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та обговорив з ним інцидент на Чорнобильській АЕС, а Міненерго закликало МАГАТЕ активізувати зусилля для запобігання атакам на ядерні об'єкти.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.

Очікується, що ремонт укриття розпочнеться, коли пожежу повністю загасять. Тим часом представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Станом на ранок 17 лютого роботи з гасіння пожежі на Чорнобильській АЕС призупинено, але невдовзі їх продовжать