Аудитори Міноборони виявили 30 тис. турнікетів, які майже рік зберігалися на складах

Про це повідомило Міноборони.

"Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США", - розповіли в оборонному відомстві.

Зазначено, що ці турнікети були отримані ще у квітні минулого року, через 6 місяців після цього військова частина видала перші з них українським захисникам, а саме - 458 одиниць.

Після здійснення аудиту відповідальні посадові особи почали видавати турнікети. Майже третина з них зараз є у військовослужбовців. У Міноборони зауважили, що інші медичні речі, які тривалий час зберігалися на складах у значній кількості, теж почали надавати захисникам - індивідуальні аптечки та рюкзаки для бойових медиків.

"Завдання внутрішнього аудиту Міноборони – не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень", - сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир.