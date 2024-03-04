Аудитори Міноборони виявили 30 тис. турнікетів, які майже рік зберігалися на складах
Аудит Міністерства оборони України виявив на складах Командування медичних сил на Житомирщині майже 30 тис. турнікетів, які зберігалися майже рік
Про це повідомило Міноборони.
"Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США", - розповіли в оборонному відомстві.
Зазначено, що ці турнікети були отримані ще у квітні минулого року, через 6 місяців після цього військова частина видала перші з них українським захисникам, а саме - 458 одиниць.
Після здійснення аудиту відповідальні посадові особи почали видавати турнікети. Майже третина з них зараз є у військовослужбовців. У Міноборони зауважили, що інші медичні речі, які тривалий час зберігалися на складах у значній кількості, теж почали надавати захисникам - індивідуальні аптечки та рюкзаки для бойових медиків.
"Завдання внутрішнього аудиту Міноборони – не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень", - сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир.
- 29 лютого аудит Міністерства оборони України виявив, що військові частини у чотирьох областях безпідставно виплатили військовим 186,6 мільйона гривень бойових.
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