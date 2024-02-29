У чотирьох областях виявили безпідставних виплат військовим на 186,6 млн грн, - Міноборони
Аудит Міністерства оборони України виявив, що військові частини у чотирьох областях безпідставно виплатили військовим 186,6 мільйона гривень бойових
Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
"Аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати", - вказано в повідомленні.
Йдеться про військові частини на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. У них виявили порушень на загальну суму 186,6 мільйона гривень.
Наразі матеріали аудитів передали до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.
- Раніше командуванню однієї з бригад Нацгвардії на Київщині оголосили підозру у незаконному присвоєнні 14 млн грн "бойових".
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