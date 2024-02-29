У чотирьох областях виявили безпідставних виплат військовим на 186,6 млн грн, - Міноборони

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

"Аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати", - вказано в повідомленні.

Йдеться про військові частини на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. У них виявили порушень на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

Наразі матеріали аудитів передали до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.