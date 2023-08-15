Незаконне присвоєння 14 млн грн "бойових": на Київщині підозрюють командування однієї з бригад Нацгвардії
Військова контррозвідка СБУ спільно з ДБР та Національною гвардією підозрює командування однієї з бригад у безпідставному нарахуванні премій за нібито участь у боях на передовій
Про це інформує Служба безпеки України.
"З першого дня повномасштабного вторгнення РФ і до серпня 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень. Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. При цьому учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту", - йдеться в заяві.
Слідство встановило, що до організації причетний заступник командира – начальник штабу військової частини, що дислокується на Київщині. Він підписував рапорти щодо нарахування "бойових" премій своїм підлеглим, зокрема й керівному складу – це командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти.
Фото: Служба безпеки України
Нині заступнику командира – начальнику штабу військової частини та п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за недбале ставлення до військової служби.
Фото: Служба безпеки України
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Подібну схему правоохоронці розпочали розслідувати 3 серпня, де посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.
- 26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.
- Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37
Купівля 37Продаж 37.73
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе