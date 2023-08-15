Про це інформує Служба безпеки України.

"З першого дня повномасштабного вторгнення РФ і до серпня 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень. Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. При цьому учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту", - йдеться в заяві.

Слідство встановило, що до організації причетний заступник командира – начальник штабу військової частини, що дислокується на Київщині. Він підписував рапорти щодо нарахування "бойових" премій своїм підлеглим, зокрема й керівному складу – це командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти.

Фото: Служба безпеки України

Нині заступнику командира – начальнику штабу військової частини та п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за недбале ставлення до військової служби.

Фото: Служба безпеки України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Подібну схему правоохоронці розпочали розслідувати 3 серпня, де посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.