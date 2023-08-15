Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Незаконне присвоєння 14 млн грн "бойових": на Київщині підозрюють командування однієї з бригад Нацгвардії

Незаконне присвоєння 14 млн грн "бойових": на Київщині підозрюють командування однієї з бригад Нацгвардії

15 серпня, 2023 вiвторок
14:22
Війна з Росією На фото: підозрювані

Військова контррозвідка СБУ спільно з ДБР та Національною гвардією підозрює командування однієї з бригад у безпідставному нарахуванні премій за нібито участь у боях на передовій

Про це інформує Служба безпеки України.

"З першого дня повномасштабного вторгнення РФ і до серпня 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень. Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. При цьому учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту", - йдеться в заяві.

Слідство встановило, що до організації причетний заступник командира – начальник штабу військової частини, що дислокується на Київщині. Він підписував рапорти щодо нарахування "бойових" премій своїм підлеглим, зокрема й керівному складу – це командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти.

На фото: підозрювані

Фото: Служба безпеки України

Нині заступнику командира – начальнику штабу військової частини та п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за недбале ставлення до військової служби.

На фото: підозрюваніНа фото: підозрювані

Фото: Служба безпеки України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Подібну схему правоохоронці розпочали розслідувати 3 серпня, де посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

  • 26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.
  • Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.  
Новини
Кримінал
військові
Нацгвардiя
Військові новини
Читайте також:
ЗСУ, ремонт військової техніки
14 серпня, 2023 понедiлок
Директор Defense Express припустив, що публікація WSJ щодо нового контрнаступу ЗСУ у 2024 році пов'язана з початком виборів в США
ЗСУ
14 серпня, 2023 понедiлок
Боєць "Легіону Свободи" розповів, як ворог відступаючи затягає українських військових у пастку, щоб накрити авіацією та артилерією
Віталій Портников
13 серпня, 2023 неділя
Сьогодні руйнується ще один важливий міф, з яким варто попрощатися, - Портников
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37
    Купівля 37
    Продаж 37.73
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
15 серпня
15:37
Юрій Ніколов
Ніколов: Скандальне розслідування New York Times - "заказуха", щоб підірвати постачання зброї в Україну
15:34
спека у Європі
Як запобігти погіршенню здоров'я під час спеки: МОЗ дало поради українцям
15:03
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ мають певні тактичні успіхи в районі Роботиного, - депутат Запорізької облради Ашурбеков
15:00
Сухо, сонячно та спекотно, місцями вечірні дощі: прогноз погоди на 16 серпня від Наталки Діденко
14:56
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
У митрополита УПЦ МП Павла Лебедя діагностували інфаркт міокарда, - адвокат
14:48
Оновлено
атака на Львів
Армія РФ масштабно атакувала Україну ракетами: влучання у Дніпрі, Львові, Луцьку та на Черкащині, щонайменше троє загиблих
14:43
Ексклюзив
Богдан Буткевич
Жодних "не на часі" більше не існує, пакт про ненапад між суспільством та владою скінчився, - журналіст Буткевич
14:31
прапор Білорусі
Білоруські пропагандисти, судді, посадовці та компанії: НАЗК поповнило перелік кандидатів на санкції
14:13
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:09
Bosch
Можуть перегрітися та спричинити пожежі: Bosch терміново відкликала кілька партій тостерів
14:07
Шельфові льодовики Антарктики руйнуються швидше, аніж передбачалось, - дослідження NASA
Rocket Lab запустить два супутники для NASA, щоб дослідити вплив потепління на шельфові льодовики
14:05
OPINION
Карл Волох
Партії "Слуг народу" гаплик настав уже. Високому рейтингу президента залишилося небагато
14:03
Енергодар, Запорізька АЕС
Окупанти в Енергодарі забороняють видавати жителям ліки без російського паспорта, - мер
13:50
G20
Саміт лідерів G20: Індія покликала Путіна, Зеленського серед запрошених немає
13:43
На Тернопільщині росте захворюваність на COVID-19
Вчені виявили новий тривалий симптом COVID
13:41
Вчені COVID-19
Учені з'ясували, що глаукома може зароджуватися в кишківнику
13:37
Українські військові льотчики провели навчання над Чорним морем
Попри постійні обстріли, українські льотчики завдають болючих ударів по окупантах, - Ігнат
13:17
шпигун
Підозрюються у шпигунстві на користь Росії: у Британії затримали трьох громадян Болгарії
13:11
рубль
Центробанк РФ вдався до екстреного кроку, щоб втримати рубль від падіння
13:04
"Барбі"
Алжир заборонив фільм про Барбі
12:47
діти, війна
ООН: за два тижні серпня Росія убила в Україні 48 мирних мешканців, серед них двоє дітей
12:47
Золотий глобус
Netflix заявила, що не транслюватиме "Золотий глобус" у 2024 році
12:46
Ексклюзив
перевірка документів на кордоні
Жоден з пунктів пропуску на кордоні України з РФ і Білоруссю не функціонує, - речник ДПСУ Демченко
12:24
СБУ проводить обшуки в офісах 16 облгазів
Масштабне розкрадання в облгазах: ще трьом керівникам повідомили про підозру
12:18
сепар днр
Воювали на боці "ЛДНР": у Києві двох бойовиків засудили до 15 років ув'язнення
12:18
Держдепартамент США
"Неприпустима ескалація": у Держдепі відреагували на провокацію РФ щодо корабля, який прямував у порт Ізмаїла
12:16
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра
Комісія заповідника "Києво-Печерська лавра" оглянула два корпуси із трьох, які блокували прихильники УПЦ МП
12:08
Tesla авто
Компанія Tesla представила дві нові дешевші версії седана Model S і позашляховика Model X
12:04
OPINION
Сергій Фурса
Досить брехати собі й всім іншим
11:51
Курська АЕС
Росіяни готують провокацію на Курській АЕС, заплановано евакуацію населення, – Центр нацспротиву
11:48
В Ізраїлі на оборонному заводі стався потужний вибух
В Ізраїлі на оборонному заводі стався потужний вибух, є постраждалі
11:44
На Японію обрушився потужний тайфун
На Японію обрушився потужний тайфун: скасовані авіарейси, перекриті дороги та залізничні шляхи
11:36
Ексклюзив
Shahed 136
Іран не має можливостей для виробництва 20 тис. "шахедів" для Сербії, - Згурець
11:35
Київ
У Києві не планують масових заходів до Дня Незалежності
11:33
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
"Це більше, ніж прикро": очільниця МЗС Німеччини Бербок скасувала робоче турне до трьох країн через проблеми з літаком
11:24
російський військовий корабель
РФ вивела у Чорне море 7 кораблів, ракетоносіїв серед них немає
11:22
Додаток "Дія"
У Дії розширили список регіонів, де можна зареєструвати нерухомість онлайн
11:14
Ніна Южаніна
Южаніна: 20 податківців 16 днів пробули у Відні під час війни і дня народження голови ДПС
11:08
імпорт електроенергії
Україна впродовж доби імпортуватиме електроенергію зі Словаччини, Польщі та Молдови
11:05
лісові пожежи на Мауї, Гаваї, 9 серпня 2023 р
Кількість загиблих на Гаваях унаслідок масштабних лісових пожеж сягнула 99 людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV