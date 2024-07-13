"Азов" допоможе "оживити" шкільний предмет "Захист України"
Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України долучилися до реформи курсу "Захист України" в 10-11 класах українських шкіл
Про це інформує пресцентр бригади у Facebook.
Так, підрозділ став першим серед Сил оборони, бійці якого долучилися до реформи курсу предмета для старшокласників. Азовці підготують майбутніх тренерів у сфері теорії воєнного управління за стандартами НАТО.
Зазначається, що учасники тренерського курсу дізнаються від військовослужбовців бригади про сутність сучасної війни і взаємодію різних видів озброєнь у єдиній системі управління операціями.
"Завдання тренерів: оживити застарілу програму курсу і зробити його цікавим і корисним для школярів. Тренери передадуть отримані від азовців знання своїм підопічним вже під час викладання", - пояснили в "Азові".
Там додали, що реформа оновлює формат предмета "Захист України" і впроваджує новітні стандарти навчання школярів із використанням обладнаних осередків. В осередках учням будуть доступні стрілецькі тренажери, навчальні дрони, тренувальне оснащення для тактичної медицини, а також теоретичні знання з військової справи.
"Залучення бійців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" до реформи - крок освіти назустріч змінам в українському суспільстві і залученню професійних військових до виховання молодого покоління", - підкреслили у бригаді.
- 22 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11092, що стосується покращення початкової загальновійськової підготовки, зокрема йдеться про шкільний предмет "Захист України".
- 17 червня Міністерство освіти і науки закінчило підготовку перших тренерів, які допомагатимуть шкільним вчителям предмета "Захист України" по-новому викладати цю дисципліну.
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