Без особливих змін: синоптикиня Наталка Діденко про погоду 21 лютого

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 21 лютого особливих змін у погоді не буде. На півночі та заході ймовірні дощ або мокрий сніг. Опади можуть торкнутися також Харківщини, Черкащини, Полтавщини, Вінниччини. На решті території України без істотних опадів.

Вночі температура опуститься до +2...-5 °C, на сході буде холодніше: -6...-9 °C. На заході та півдні теж надто тепло не буде, проте температура залишатиметься плюсовою.

Вдень очікується +2...+6 °C, на півдні та заході: +4...+9 °C, у східній частині: 0...+3 °C.

У столиці буде хмарно та вогко. Вночі близько нуля, вдень потепліє до +5 градусів.